El nuevo mensaje del dueño de Balneario 12 para Brasil: “Los que vayan a Río pónganse chaleco (salvavidas)»

Se acerca el verano 2026 y comenzaron las comparaciones sobre qué es más barato, más caro, a dónde conviene ir, algo que se potenció el año pasado cuando Augusto Digiovanni, dueño del tradicional Balneario 12 de Mar del Plata, disparó fuerte contra Brasil.

Esta vez, en medio de una entrevista en un canal de noticias el dueño del parador del fútbol en Punta Mogotes dijo que tenía otro mensaje para Brasil y fue duro, recordando la inseguridad que se vive en estos tiempos en Río de Janeiro.

“Tengo para decirle más cosas a los brasileños…”, sentenció Digiovanni, para luego agregar: “Los que vayan a Río (de Janeiro) lleven chaleco”, en una clara referencia a la inseguridad que se vive en esa ciudad.

El dueño del tradicional Balneario 12 de Punta Mogotes, Augusto Digiovanni, se mostró molesto con las comparaciones entre los precios de Argentina y Brasil para el verano 2025.

En un video que rápidamente se viralizó el pasado domingo 8 de diciembre, Digiovanni defendió la calidad de los servicios y la infraestructura que ofrece Mar del Plata, destacando las ventajas de quedarse en el país. En su mensaje, enfatizó que «Primero Argentina», subrayando que el destino argentino es superior en términos de infraestructura y servicios para los turistas.

En el video, Digiovanni comparó la infraestructura de Brasil con la de Argentina, cuestionando a quienes destacan los precios más bajos en el país vecino. «¿Se ponen contento que es más barato eso? Sin baño, sin hospital, sin infraestructura», expresó, dirigiéndose a aquellos que critican los costos en Mar del Plata. El empresario resaltó que, a diferencia de Brasil, la costa atlántica argentina ofrece servicios de calidad y todas las comodidades que los turistas necesitan para disfrutar de unas vacaciones en familia.

Además, Digiovanni hizo referencia a un video que circuló sobre Brasil, que mencionaba un «menú de 8 mil pesos» con una feijoada en medio del calor. En respuesta, invitó a los turistas a disfrutar de una «polenta en la playa» en Mar del Plata, destacando que los balnearios locales ofrecen opciones accesibles y agradables. En su discurso, resaltó que la costa atlántica argentina tiene lugares para todos los bolsillos, con servicios para toda la familia y abiertas de forma extendida durante la temporada.

Finalmente, el dueño del Balneario 12 cerró su mensaje con un claro llamado a elegir Argentina este verano. «Esta temporada la vamos a romper», aseguró, invitando a quienes piensan en Brasil a quedarse en ese país. Con un tono desafiante, Digiovanni dejó en claro su postura y su confianza en el potencial turístico de la costa argentina para la temporada 2025.