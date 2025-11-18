El nuevo diseño de Alpine para el Gran Premio de Las Vegas

Alpine presentó este martes el diseño especial que lucirá en el Gran Premio de Las Vegas, apostando por un estilo completamente renovado para cerrar la temporada.

“Terminando el año con un toque extra de rosa”, anunció la escudería en sus redes sociales al revelar las imágenes del A525, según informó la Agencia Noticias Argentinas. El auto de Pierre Gasly y Franco Colapinto adoptará una combinación donde el rosa se vuelve protagonista absoluto, los pontones pasan a ser íntegramente de ese color y las llantas incorporan adhesivos inspirados en una ruleta de casino, con letras que forman la frase Casino Mood..

Este livery especial no será exclusivo de Las Vegas, sino que también se utilizará en Qatar y Abu Dhabi, completando la última triple fecha del calendario. Pese a ubicarse en el último lugar del campeonato de constructores, Alpine llega a Estados Unidos con sensaciones positivas luego del fin de semana en Brasil.isyg9g

Las Vegas representa uno de los escenarios más emblemáticos del calendario y tanto Colapinto como Gasly destacan lo especial que es competir en el famoso Strip, un privilegio reservado para pocos pilotos en la historia.

El Gran Premio de Las Vegas se realizará este fin de semana y su gran carrera será el domingo a la 1 de la madrugada (hora argentina). #AgenciaNA