“El Negro” Enrique apoyó la marcha a favor de los jubilados: “Me sumo a esta noble causa”

El ex futbolista Héctor “El Negro” Enrique se mostró a favor de la marcha que se llevó a cabo este miércoles en favor de los jubilados: “Me sumo a esta noble causa”.

A través de un video que compartió en las redes sociales, uno de los jugadores campeones del mundo con la Selección argentina en México 1986 saludó y agradeció a los hinchas de Chacarita “que se pusieron a la par de los jubilados. No para pelear con nadie, pero sí para que nuestros jubilados y jubiladas no se sientan tan solos. Ojalá que se sumen muchos más hinchas e hinchadas”.

Enrique hacía referencia a la marcha que se llevó a cabo este miércoles en defensa de los jubilados, en la que se vio a varios hinchas de Chacarita.

“Yo como deportista, ex jugador de Lanús y River y campeón del mundo en México 86 también me sumo a esta noble causa, que es estar cerca de los jubilados y jubiladas”, continuó Enrique, quien además agregó: “Porque como dijo Diego Armando Maradona, hay que ser muy cagón y muy cagones si no defendemos a los jubilados. Bueno, acá estamos, nos despertamos”.

Por último, alentó a que “raíz de este video u otro que hayan hecho y que yo no sepa, se sumen muchos más deportistas y por qué no campeones del mundo”.