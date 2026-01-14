“El naides” continúa su tercera temporada en El Galpón de las Artes

Por tercera temporada consecutiva, “El naides” se presenta cada jueves a las 21:30 en El Galpón de las Artes (Jujuy 2755) y continúa conmoviendo al público con un unipersonal protagonizado por Nacho Rey y dirigido por Javier Lester Abálsamo, que propone romper barreras sociales desde una mirada profundamente humana.

Nacho Rey es un artista polifacético que inició su carrera en el Circo Criollo de Buenos Aires y alcanzó popularidad con su trabajo en “Hazmerreír” y el espectáculo “Barlovento”, que actualmente realiza temporada todos los miércoles en el Teatro Colón.

A lo largo de su trayectoria, el actor recorrió diversos países con participaciones en festivales y presentaciones en Portugal, Alemania y Suiza, donde combina destreza física, humor y ternura para cautivar al público.

Gracias a este trabajo, fue reconocido como Mejor actor marplatense por los premios Estrella de Mar y por el jurado de los premios Vilches, consolidando su presencia en la escena teatral local y nacional.

“El naides” no solo se presenta como una obra de teatro, sino también como una invitación a la reflexión y la conciencia social: a través del personaje de Tito, Nacho Rey expone de manera amorosa la realidad de las personas que viven en la calle y subraya la importancia de la empatía.