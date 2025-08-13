El Museo MAR presentó nueva temporada de “Conversaciones – Diálogos en torno al arte contemporáneo”

El Museo MAR estrenó hoy la nueva temporada de su serie “Conversaciones – Diálogos en torno al arte contemporáneo”, disponible a través de su canal de YouTube (@museo_mar). Esta producción, centrada en la muestra “Gemelita” -actualmente en exposición- es realizada por el equipo de Comunicación del Museo MAR con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

El primer capítulo presenta una entrevista en profundidad con la artista visual Mariana Pellejero, autora de “Gemelita”. Conducida por Nicolás Belmartino, la conversación explora los incentivos, técnicas y procesos creativos de Pellejero, así como el desarrollo de la muestra. En un ambiente íntimo, la artista revela los detalles de su obra y el recorrido hasta su presentación final, ofreciendo una mirada única al universo de la exposición.

La muestra “Gemelita”, curada por Alejo Ponce de León, reúne trabajos inéditos de Pellejero que investigan las posibilidades técnicas y conceptuales de la copia. La artista experimenta con técnicas como el repujado, que crea relieves tridimensionales en superficies como papel o metal, y el frottage, que reproduce texturas mediante el frotado de un lápiz sobre una hoja.

También incorpora procedimientos fotográficos y la producción artesanal de pasteles al óleo. Inspirada en las piedras del sistema de Tandilia, Pellejero examina la replicación y transformación de la materia, difuminando las fronteras entre lo artificial y lo natural.

Mariana Pellejero, egresada de la Escuela Nacional Prilidiano Pueyrredón en la especialidad de grabado, se instaló en Mar del Plata en 2010, donde formó parte del colectivo Mundo Dios. Ha participado en residencias como Tsonami, Kiosko y CASo + MNG, y ha recibido reconocimientos como el 3er Premio del 107 SNAV en Grabado, la beca Oxenford y una mención en pintura en el 111 SNAV.

Además, fue seleccionada para el Premio de Pintura Banco Central 2023 y curó la muestra “Terrícolas” en el programa Semillas de Memoria del Museo Nacional Casa del Acuerdo. Actualmente, vive y trabaja en Mar del Plata.

El ciclo “Conversaciones” continuará con entrevistas a artistas nacionales e internacionales que forman parte de la muestra “Bienalsur 2025”.