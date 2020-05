El Museo MAR presenta el programa «Mar adentro»

El Museo de Arte Contemporáneo de la Provincia de Buenos Aires, #MuseoMAR presenta su programa #MARAdentro #QuedateEnCasa con una grilla de propuestas artísticas transversales de divulgación, información, interactivas y pedagógicas disponibles en todas las plataformas de redes sociales que dispone el Museo MAR, dependiente del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, durante la cuarentena prevista como prevención de la pandemia Covid-19.

La idea de «MAR Adentro» remite a alejarse de la costa y a la expectativa de no perder de vista la orilla. Desde allí el Museo se acerca a tu casa para que entre todos nos cuidemos y te cuidemos. Este programa elaborado por los equipos de curaduría, educación y comunicación tiene como punto de partida las artes visuales y atraviesa desde ahí disciplinas como la música, el cine, la literatura y la articulación educativa y pedagógica. Semanalmente el Museo MAR pondrá a disposición de la comunidad, y como forma de interactuar, contenidos educativos, obras destacadas de artistas contemporáneos, muestras relatadas y compartidas por los propios hacedores, diálogos performáticos y convocatoria de ficciones y documentales Sub 21, entre otras propuestas. El Museo MAR llega hasta tu casa y tu barrio, recepciona y amplifica ideas, pensamientos, inquietudes y sueños. Los interesados podrán encontrar las propuestas en Instagram: @marmuseo; Facebook: MAR Museo; You Tube: MAR Museo y Twitter: @MARMuseo y en www.gba.gob.ar/museomar

Programación virtual #MARAdentro

#ArteYArtistas

«El orden y el accidente»: Actualmente a la espera de la finalización de la cuarentena para abrirse al público, en las salas 2 y 3 se encuentra montada la muestra de artistas marplatenses «El orden y el accidente»: Facundo Pereyra, Camila Sánchez, Daniel Joglar, Inés Drangosch, Laura Spivak, Margarita Wilson-Rae, Daniel Basso, Valeria Gopar, Matías Duville, Nicolás Robbio y Florencia Reisz.

«El lugar de las palabras»: La exposición de Rosana Cassataro que está dispuesta en el hall central ofrecerá un paso a paso de su obra y el relato de la propia artista.

#Educación

«Panorama». Patrimonio fotográfico francés (organizada por el Instituto Francés y la Embajada de Francia en Argentina). La historia de la fotografía es plural y permite abordarse desde un amplio espectro. La curaduría de esta muestra plantea la construcción de relato no cronológico que permite establecer comparaciones y relaciones no lineales entre las piezas expuestas como: Usos históricos de la fotografía, el cuerpo y el paisaje y la exposición en esta disciplina

Contenidos educativos para primaria y secundaria en www.gba.gob.ar/museomar

#AudioVisuales

«Historias Cortas Sub21»: Se trata de una convocatoria a jóvenes de hasta 21 años que produzcan cortos que no superen 1 minuto de duración pudiendo ser ficción o documental. El material recibido y seleccionado se irá compartiendo a través del canal de You Tube del #MuseoMAR. Puede ser producido por cualquier soporte tecnológico y enviando el link con los datos personales a convocatoriasmuseomar@gmail.com. El objetivo es movilizar la creación de los jóvenes de manera lúdica y catártica durante este período especial dentro de su ámbito e interactuando con quienes los acompañan.

Cine experimental: Proyección de la obra «Vadi Samvadi» del director Claudio Caldini. Esta producción formo parte en el 2014 de la muestra colectiva «El museo de los mundos imaginarios» curada por Rodrigo Alonso.

#Música

«San Antonino»: Música para orquestas, silbatos, autos y lanchas amarillas para el puerto de la ciudad de Mar del Plata. Compuesta y dirigida por Martín Virgili y disponible desde su portal Negra40.

Decálogo sonoro: se propone reunir el rastro genealógico y biográfico de las impresiones de escucha. Negra40 invitó a 10 artistas que hayan trabajado en colaboración en alguno de sus proyectos, a dejar su testimonio de obras musicales o experiencias sonoras que por edificantes o definitivas, fueran constitutivas para sus vidas. Han preparado su decálogo sonoro lxs artistas: Rodolfo Acosta, Guillermo Bocanegra, Jacques Demierre, Lucia Drocchi, Emilie Girard-Charest, Leopoldo Juanes, Camila Juárez, Marcelo Katz, Laura Novoa, Inés Sabatini