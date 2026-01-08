El Museo MAR lanzó su programación de verano con una agenda diversa y gratuita

El Museo Provincial de Arte Contemporáneo MAR (López de Gómara y la costa) presenta desde hoy su programación de verano 2026, con una agenda amplia, diversa y de acceso gratuito, impulsada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, que pondrá en primer plano a artistas surgidos del territorio bonaerense.

En el apartado de muestras, la Sala I alberga “Qué parte de quién”, de Eduardo Basualdo. La exposición propone una experiencia perceptiva marcada por una única fuente de luz ubicada en el suelo, cuyo encendido y apagado rítmico, mediante un mecanismo de poleas y motores, sumerge la sala alternativamente en la oscuridad total y la iluminación plena. La muestra se completa con un dibujo abstracto de grandes dimensiones, realizado a partir de pliegues y capas que revelan el proceso material de su creación.

En la Sala II se presenta “Fragmentar la obsolescencia – Primavera silente”, en el marco de BIENALSUR, donde el Museo MAR funciona como Km 383. La exhibición reúne obras que cuestionan la noción moderna de progreso tecnológico y reflexionan sobre el tiempo, la materia, la durabilidad y la obsolescencia, tanto de tecnologías como de recursos naturales, proponiendo nuevas formas de observar y representar la naturaleza.

La Sala III exhibe “Tramas II – In der Pampa”, una propuesta que vuelve a reunir al Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti y al Museo MAR. La muestra establece diálogos entre obras del patrimonio bonaerense, desde la modernidad hasta la actualidad, con piezas contemporáneas adquiridas en los últimos salones provinciales, e incluye una retrospectiva del artista alemán radicado en Tres Arroyos, Guillermo Duvelmeyer.

La programación de verano incluye actividades educativas, musicales, performáticas y escénicas. Todos los miércoles se realizarán el “Taller acción/sensación”, una actividad educativa intergeneracional a las 18:00, y “Abrazadxs al tango” a las 19:00, con clases magistrales, prácticas guiadas, milonga y shows en vivo. Hoy además se estrenará el documental “La casa de El Eternauta”, acompañado por un conversatorio. Los viernes a las 20:00 habrá activaciones performáticas en sala a cargo del grupo Peluche, y los sábados a las 19:00 espectáculos para chicos con Manik Freak, NOSO3, Anima y Muruya Circo.

Entre las actividades destacadas se encuentran MOSH, una performance en ensamble que reúne a performers de CAMPO y a la Camerata Mar del Plata, el sábado 10 a las 20:00; Marplanautas, con una propuesta de jazz, el domingo 11; y la presentación de la Orquesta Sinfónica de Estudiantes, dirigida por Mo Tadeo Pivetta, el martes 13 a las 19:00, con un repertorio que incluye obras de Beethoven, Verdi, Mussorgsky y Vaughan Williams.

La agenda continúa con Post Playa Jam’s, un ciclo de encuentros en el Espacio Laboratorio los viernes 16 y 30; el ciclo “Lecturas de verano”, con la participación de Dolores Reyes, Cristian Alarcón, Lorena Vega y Pablo Ramos; “Ecofonías”, un ciclo de conciertos itinerantes dedicados a la exploración sonora; presentaciones musicales de Julián Fabiani, SeiVó, BAWKBAWKBOOM y Natalio Sued Cuarteto; la propuesta Soma Danza; y el cierre del mes con Pleamar Pocket, un segmento de música en vivo en formato live set.

El museo ofrece además recorridos participativos todos los días a las 18:00. El horario de visita es de martes a domingos, de 15:00 a 21:00, con acceso libre y gratuito.