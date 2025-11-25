El Museo Castagnino celebra la 40ª Feria Navideña

La propuesta es organizada por la Asociación Amigos del Museo de la Ciudad y se desarrollará todos los días desde el 29 de noviembre hasta el 23 de diciembre de 17 a 22 con entrada libre y gratuita.

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informa sobre la realización de la 40ª Feria Navideña del Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino, organizada por la Asociación Amigos del Museo.

El evento, que se enmarca en el 45° Aniversario de la Asociación Amigos, se desarrolla todos los días desde el 29 de noviembre hasta el 23 de noviembre en el Museo Castagnino de av. Colón esquina Alvear. La entrada es libre y gratuita.

Los visitantes podrán recorrer y disfrutar de las creaciones de artesanos de Mar del Plata distribuidas en la planta baja, segundo y tercer piso, además de la encantadora Casita del Museo, en el horario de 17 a 22.

Además, la jornada contará con la presencia de coros en vivo que acompañarán la actividad, y un espacio de café al aire libre para disfrutar en familia.