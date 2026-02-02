El Municipio secuestró 522 motos por distintas infracciones durante enero

Se realizaron controles coordinados por la Secretaría de Seguridad, con apoyo de fuerzas de seguridad, en distintos puntos de la ciudad para mantener el orden, prevenir picadas ilegales y disuadir actividades delictivas.

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Seguridad mediante el Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) y la Dirección de Tránsito- con el apoyo de las fuerzas de seguridad, llevó adelante en enero una serie de controles en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de mantener el orden en la vía pública, prevenir picadas ilegales, evitar el uso indebido de motocicletas y disuadir conductas que puedan derivar en hechos delictivos.

Como resultado de estos operativos, se secuestraron un total de 522 motos por diversas infracciones a la normativa vigente.

Cabe recordar que estas acciones se enmarcan en una política sostenida de la gestión municipal orientada a reforzar la seguridad, garantizar el cumplimiento de las normas y promover una convivencia ordenada en el espacio público.