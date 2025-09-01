El Municipio recuperó una moto que había sido robada en San Lorenzo y 180



Luego de que se activara una alerta por el sistema LPR de lectura de patentes, se inició el seguimiento a través de las cámaras del COM y fue interceptado en Alió y San Lorenzo. El conductor fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia.

Durante la tarde del sábado desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad de General Pueyrredon se activó una alerta del sistema LPR de lectura de patentes en el barrio Las Lilas por una moto que poseía pedido de secuestro activo del 11 de mayo del 2024.

Desde el COM, se activó el protocolo y se realizó el seguimiento modulando la ubicación del vehículo, mientras un móvil policial se dirigía hacia la zona. Finalmente, fue interceptado en Alió y San Lorenzo por los agentes.

El conductor fue aprehendido por encubrimiento y puesto a disposición de la Justicia, y por su parte, la moto fue secuestrada.