El Municipio recuperó un vehículo que había sido robado

El sistema LPR del Anillo Digital permitió detectar una camioneta Volkswagen Amarok con pedido de secuestro activo. La conductora, que llevaba una tobillera domiciliaria por una causa de estupefacientes, fue aprehendida por encubrimiento. La Patrulla Municipal, por su parte dispuso una grúa para el traslado del vehículo secuestrado.

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM)- recuperó este viernes un vehículo que había sido robado, a través de la activación de un alerta en el Anillo Digital, por una patente que había sido sustraída.

Los operadores dieron aviso inmediato a personal policial, que la interceptaron en Antártida Argentina y Morris. Al ser chequeado por informática, el vehículo registraba pedido de secuestro activo por robo en la ciudad de Miramar el pasado 16 de septiembre y circulaba con una patente sustraída de otro auto.

La conductora no portaba documentación del vehículo ni personal, y además poseía una tobillera domiciliaria por una causa vinculada a la venta de estupefacientes. Fue aprehendida por encubrimiento y trasladada a la Comisaría Quinta, mientras que la Patrulla Municipal dispuso una grúa para el secuestro de la camioneta.

Cabe destacar la importancia de que los vecinos denuncien de manera inmediata la sustracción de vehículos, ya que esa información permite la carga en el Anillo Digital y favorece el trabajo conjunto para su recuperación.