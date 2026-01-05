El Municipio realiza trabajos de mantenimiento y puesta en valor en la Plaza José Hernández

Personal del EMSUR llevó adelante tareas de recuperación en el espacio público del barrio Los Pinares. Las acciones incluyeron el mantenimiento de mobiliario recreativo, poda y corte de pasto.

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), realizó un un operativo de mantenimiento y puesta en valor en la Plaza José Hernández, delimitada por las calles Juan A. Peña, Padre Cardiel, Ricardo Rojas y Daireaux en el barrio Los Pinares.

Dentro de las tareas, se destacó la intervención integral en el sector de juegos infantiles, donde se realizaron reparaciones y tareas de mantenimiento general. Asimismo, los equipos de la Unidad de Poda trabajaron en el arbolado del sector, procediendo al retiro de ejemplares secos y gajos rotos que representaban un riesgo potencial para los transeúntes. Estos trabajos se completaron con el corte de pasto general en toda la superficie de la plaza.

Finalmente, en el marco del embellecimiento del mobiliario urbano, se llevaron a cabo trabajos de pintura en el mástil y en su base. Estas acciones forman parte del programa de recuperación de espacios verdes que el Municipio sostiene en distintos barrios de la ciudad.