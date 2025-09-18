El Municipio participó en un ejercicio de evacuación controlada en Tribunales

La Municipalidad de General Pueyrredon –a través de Defensa Civil y Tránsito- participó este jueves de un ejercicio de evacuación controlada en el edificio de Tribunales. La actividad también contó con la participación de Bomberos de la Provincia, el Ministerio de Justicia de la Provincia y personal policial.

El ejercicio consistió en una evacuación controlada de los nueve pisos del edificio, con aviso previo a todos los participantes, con el objetivo de poner a prueba los protocolos de emergencia y la estructura edilicia. Durante el operativo se efectuó también un descenso controlado desde la parte superior del inmueble para corroborar las condiciones de la estructura.

Al respecto, el director de Defensa Civil Alfredo Rodríguez señaló: “Estas prácticas permiten aprender de situaciones reales y perfeccionar los protocolos de actuación, trabajando en conjunto con todos los organismos que deben intervenir”.

Asimismo, se aclaró que la actividad no involucró ni al público que concurre habitualmente al edificio ni a detenidos, ya que el objetivo fue estrictamente técnico y de capacitación.

El operativo también permitió evaluar cuestiones vinculadas a la seguridad edilicia, detectar errores, medir tiempos de respuesta y optimizar los protocolos de evacuación, que se completó en 5 minutos y 41 segundos, con la participación de unas 300 personas distribuidas a lo largo del edificio, lo que representó un desafío importante por su complejidad.

“Este fue el puntapié para seguir perfeccionándonos. El trabajo en conjunto fue impecable. Ahora haremos un balance entre todos los organismos para aprender de la experiencia y seguir mejorando”, concluyó Rodríguez.