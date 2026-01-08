El municipio no pudo pagar todos los sueldos y el sindicato se declaró en estado de alerta

El intendente de Mar del Plata, Agustín Neme (PRO), quien semanas atrás asumió como interino en reemplazo de Guillermo Montenegro, no pudo reunir los fondos suficientes para pagar la totalidad de los salarios a los empleados municipales.

Aunque no es la primera vez- en la gestión del ahora senador libertario también hubo desdoblamientos- la situación emerge como un síntoma de las dificultades económicas financieras que afectan a General Pueyrredón, un distrito de los ponderados por Javier Milei.

De hecho, días atrás el Ejecutivo solicitó autorización al Concejo Deliberante para utilizar fondos afectados al pago de salarios, normalmente contemplados como gastos corrientes.

El municipio depositó hasta $ 2.000.000.- por agente, lo que de acuerdo a las estimaciones del Sindicato de Trabajadores Municipales, significó que un 10 % de la planta de empleados no perciviera la totalidad de sus salarios en un solo pago.

Cabe recordar que durante el útimo acuerdo paritario, no solo se definieron aumentos de sueldos para el último cuatrimestre de 2025, sino también el reencasillamiento de 1 mil empleados municipales, lo que significará un aumento de sueldo en el orden del 30% para esos trabajadores.

“La Comisión Directiva dispone a partir de la fecha el estado de alerta y movilización, solicitando una reunión con carácter de urgente con el señor intendente municipal”, informó el gremio este jueves una vez conocida la noticia.