El Municipio llevó adelante el relanzamiento de la Campaña de Separación de Residuos

Desde el EMSUR se recordó a los vecinos que se debe sacar la basura reciclable todos los martes y viernes (en bolsa verde), dejando el resto de los días para los residuos no recuperables (bolsa negra). También habrá información en la web: mgp.gob.ar/separa.

En el marco de la celebración por el Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), Sebastián D´Andrea, encabezó el relanzamiento de la Campaña de Separación de Residuos en origen en todo el Partido de General Pueyrredon.

“La idea de hoy es relanzar lo que para nosotros es un pilar fundamental en todo lo que es gestión integral de residuos urbanos”, expresó el funcionario durante la presentación del programa que dispone los días martes y viernes para sacar los materiales recuperables y el resto de los días para los no recuperables.

“Desde que nosotros comenzamos la gestión, planteamos como algunos de los ejes profundizar y definir algunas políticas que tienen que ver con lo ambiental y los residuos para lo que comenzamos a trabajar con cada uno de los actores que intervienen en la gestión de residuos”, explicó D’Andrea. “Fue así que, aún en este contexto donde el EMSUR encuentra su capacidad operativa abocada a la situación de pandemia, decidimos dar este primer paso que nos parece muy importante, que es promover y reforzar la separación domiciliaria”, añadió.

“La verdad es que nos parece un momento adecuado. Hoy la pandemia nos obliga a estar más a cada uno de nosotros en su casa y es importante que la separación en origen comience en nuestros hogares, porque es a partir de ahí donde este esquema funciona”, sostuvo el titular del ente, al tiempo que recordó sus beneficios: “Genera una menor contaminación, un menor impacto ambiental pero además genera fuentes de trabajo, mejora las condiciones de trabajo para quienes hoy están trabajando con los residuos reciclables, utiliza de manera más óptima las energías renovables y no renovables; una serie de beneficios que son indiscutidos y además tiene -para mí- una característica, que es su simplicidad”, detalló.

El esquema de separación en origen requiere dos momentos: separar lo reciclable de lo que no lo es, en primer término. Y después sacar los martes y viernes lo que es reciclable (bolsa verde) y el resto de los días, los residuos no recuperables (bolsa negra). “Para que el programa sea exitoso, es tan necesario separar los residuos como sacar la bolsa los días que corresponde. Aún en el caso de que no tengamos bolsa verde, lo importante es que el contenido sea reciclable”, indicó D’ Andrea.

Para dar marco a esta Campaña, a su vez, desde el Municipio se trabajó en la elaboración de la página web, www.mgp.gob.ar/separa, donde los interesados pueden hallar una amplia variedad de contenidos, dudas, preguntas e información específica respecto a la separación en origen pero también “contenido que tiene que ver con la gestión integral de residuos, que es hacia donde apuntamos nosotros”, concluyó el funcionario.