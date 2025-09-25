El Municipio interceptó una camioneta que participaba en robos a viviendas

El sistema del Anillo Digital permitió detectar una camioneta Nissan que utilizaba la patente de otro vehículo para realizar entraderas y poseía pedido de secuestro activo. Dos hombres fueron aprehendidos y puestos a disposición de la justicia. Al momento de su detención, se encontraban vestidos con uniforme policial.

La Municipalidad de General Pueyrredon –a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM)- activó este jueves un alerta en el Anillo Digital, por una camioneta Nissan cuya patente no coincidía, puesto que pertenecía a una Amarok. El vehículo era utilizado para realizar robos en viviendas y poseía pedido de secuestro activo desde el 2 de julio.

Gracias al seguimiento en tiempo real de las cámaras, los operadores del COM fueron informando cada movimiento y ubicación del rodado, mientras el personal policial seguía las indicaciones. Finalmente, lograron interceptarlo en la intersección de Pagano y Parravicini.

En el interior de la camioneta iban tres hombres, dos de ellos vestidos con indumentaria policial. Un par fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia, mientras que el tercero huyó efectuando disparos contra los efectivos. El vehículo fue secuestrado, por lo que personal de la Patrulla Municipal realizó el traslado del mismo a la Subcomisaria de Parque Hermoso.

Desde el municipio destacan la eficacia del trabajo coordinado entre el COM y la Policía, puesto que gracias a la vigilancia tecnológica y la rápida respuesta del personal policial se logra prevenir delitos y proteger a la comunidad.