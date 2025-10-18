El Municipio derribó un búnker de venta de drogas en el barrio Las Dalias

El operativo estuvo coordinado por la Secretaría de Seguridad junto a la Fiscalía de Estupefacientes y fuerzas federales. Como resultado de diversos allanamientos en distintos puntos de la ciudad, donde también se incluye el correspondiente a Las Dalias, se secuestraron sustancias ilegales, herramientas de corte, dinero en efectivo y una persona fue aprehendida.

En el marco de distintas investigaciones ordenadas por la Fiscalía Temática en materia de estupefacientes, a cargo de la Dra. Daniela Ledesma, y con intervención de personal de la Policía Federal Argentina, la Municipalidad de General Pueyrredon derribó este miércoles una edificación que funcionaba como búnker de venta de drogas en el barrio Las Dalias.

En la demolición de la construcción participaron equipos de la Secretaría de Seguridad y del EMVIAL, que aportaron maquinaria y asistencia técnica para llevar a cabo la tarea.

Durante los allanamientos realizados en distintos puntos de la ciudad, donde también se incluye el correspondiente a Las Dalias, se secuestraron dosis de cocaína fraccionadas listas para su comercialización, dinero en efectivo y diversas herramientas. Además, se aprehendió a un hombre y se demoró a un menor con antecedentes.

Al respecto, el secretario de Seguridad, Rodrigo Goncalvez, explicó: “Estamos trabajando en conjunto con la Fiscalía de Estupefacientes y las fuerzas federales en las investigaciones que derivaron en estos allanamientos. En el caso de Las Dalias, procedimos a la demolición debido a los riesgos estructurales y sanitarios que presentaba la construcción”.

Y agregó: “Este trabajo se realiza de manera coordinada entre diferentes áreas. En respuesta a los pedidos de la Fiscalía, desde la Secretaría de Seguridad aportamos material audiovisual, apoyo operativo y, cuando la estructura lo permite, avanzamos con la demolición. Así, damos respuesta a las inquietudes de los vecinos y garantizamos que estos lugares no vuelvan a ser usados con fines ilícitos”.