El Municipio de Tandil debió adelantar 15 millones de pesos a la línea 502 para el pago de los salarios de enero

En una medida de urgencia para garantizar el normal funcionamiento del servicio público de transporte urbano, el Intendente de Tandil, Miguel Ángel Lunghi, firmó el Decreto Nº 361/2026. A través de este acto administrativo, el municipio autorizó un adelanto financiero de 15 millones de pesos a favor de la empresa La Nueva Movediza Transportes S.A., titular de la línea de colectivos N° 502.

La decisión se tomó tras una advertencia formal de la Cámara de Empresas de Transporte de Tandil, que informó sobre la delicada situación económico-financiera de la firma. Según la cámara, la empresa presentaba serias dificultades para afrontar el pago de los salarios de enero de su personal en tiempo y forma.

Esta situación ponía en riesgo la prestación del servicio, ante la posibilidad de medidas de acción directa por parte de los trabajadores, que podrían haber derivado en un paro general de todas las líneas de transporte de la ciudad por «solidaridad gremial».

Detalles del acuerdo financiero

Para evitar el conflicto, el municipio dispuso que los $15.000.000,00 se entreguen en concepto de adelanto de atributos locales del Sistema SUBE. No obstante, este monto deberá ser devuelto por la empresa mediante un esquema de descuentos automáticos en futuras liquidaciones:

Marzo (pagadero en abril): Se debitará el primer 50% del monto anticipado.

Abril (pagadero en mayo): Se descontará el 50% restante.

El decreto, fechado el 29 de enero de 2026, destaca la necesidad de coadyuvar a evitar conflictos en el sector y fue refrendado por el Secretario de Gobierno para su inmediata implementación. Con esta intervención, el gobierno local busca dar previsibilidad tanto a los trabajadores del sector como a los usuarios que dependen diariamente de la línea 502 para sus traslados.