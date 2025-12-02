El municipio de Miramar aclaró los tantos en medio de la polémica por la “tasa metegol”

El gobierno municipal de Sebastián Ianantuony atraviesa semanas difíciles por el tratamiento de su proyecto de ordenanza fiscal e impositiva para el año que viene. La semana pasada logró aprobarlo después de un cuarto intermedio, pero todavía falta que sea ratificada por la asamblea de contribuyentes. En el medio emergió la polémica por algunas tasas municipales incluidas en la norma.

Una de las críticas se enfocó en el artículo 55 que grava el funcionamiento de juegos o aparatos en el espacio público. Particularmente, las redes sociales primero y medios porteños después, se hicieron eco del inciso l de ese artículo que propone cobrar $3500 “por cada metegol”. También cuestionaron un tributo a los subsuelos de los domicilios.

Lo cierto es que la polémica viene desde hace semanas y que tiene a la oposición local, en particular al PRO y a la Sociedad Rural de General Alvarado, encabezando el reclamo. De hecho, el miércoles pasado hicieron una marcha en las afueras del Concejo Deliberante que obligó a postergar la sesión en la que se iba a tratar la ordenanza fiscal en cuestión. Esto terminó pasando el viernes, dos días después de la protesta, y el proyecto salió por mayoría.

El Concejo Deliberante de General Alvarado aprobó la ordenanza fiscal e impositiva 2026 y ahora falta que la trate la asamblea de contribuyentes.

Ante la horda de críticas, la gestión de Ianantuony emitió un comunicado para aclarar la situación ante lo que consideran es una “operación” para “confundir a los vecinos y turistas”. Una de las cosas que marcaron es que “durante los últimos cuatro años no se han presentado proyectos legislativos desde la oposición para modificar o eliminar estos ítems históricos que hoy se critican“.

Qué dijo el gobierno de Miramar sobre la tasa al metegol

Según la Municipalidad de General Alvarado, cuya principal ciudad es Miramar, la tasa a los metegoles refiere a “los Derechos a Espectáculos Públicos” que están en la Ordenanza Fiscal e Impositiva “desde hace más de 20 años”. “No se trata de una novedad legislativa, sino de la actualización de una normativa vigente de larga data”, consignaron.

Seguidamente, desde la gestión Ianantuony explicaron que las tasas por sótanos no se aplica hace tiempo. “Si bien es un ítem que, por técnica legislativa, ha permanecido en el nomenclador histórico de la ordenanza durante décadas, en la práctica administrativa actual no se ejecuta”.

Se trata de un “punto técnico obsoleto” que fue usado “para generar indignación pública”, aseguraron.

Así las cosas, el gobierno municipal espera que la asamblea de contribuyentes ratifique la norma que le permitirá sustentar el presupuesto del año próximo. El Concejo Deliberante ya lo hizo a pesar del rechazo de Juntos por Alvarado, el PRO y La Libertad Avanza y gracias al acompañamiento a una concejal de la Unión Cívica Radical (UCR).