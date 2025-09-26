El Municipio de Azul demandó a Nación por el mal estado de la Ruta 3

En ese marco, «se verifica una alta siniestralidad que es provocada por ese estado de la calzada», por lo que se pretende que «las demandadas reasuman sus obligaciones y de manera urgente realicen las medidas necesarias de mantenimiento y seguridad».

Reclamo de vecinos por el mal estado de la ruta 3

Cabe destacar que vecinos autoconvocados de Azul y de otros distritos como Olavarría y Tandil vienen realizando banderazos para reclamar por el mal estado de las rutas nacionales y exigir la reactivación de obras paralizadas por el Gobierno de Javier Milei.

La solicitud para transformar a la ruta 3 en autovía lleva años de lucha y tiene como objetivo lograr una medida estructural y definitiva para reducir los siniestros viales y las muertes en ese corredor.

En las últimas décadas se sucedieron anuncios y licitaciones, pero gran parte de las obras quedaron inconclusas o directamente no se iniciaron. Las demoras, atribuidas a cambios de gobierno, falta de financiamiento o problemas contractuales, son parte del malestar que desemboca en este tipo de acciones colectivas. (DIB)