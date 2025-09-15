El Municipio capacitó a más de 1300 alumnos sobre Seguridad Vial

Semana a semana, la Dirección de Tránsito brinda charlas en instituciones educativas con el objetivo de concientizar sobre seguridad vial, normas de tránsito y prevención de accidentes. Los establecimientos que deseen contar con esta propuestas pueden solicitarlo en bit.ly/SeguridadVialMGP .

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Dirección de Tránsito- lleva adelante semanalmente un ciclo de charlas en escuelas secundarias sobre Educación Vial, con el objetivo de concientizar y prevenir acerca de los accidentes de tránsito y explicar las normativas para reducir la siniestralidad en las calles.

En ese sentido, en lo que va del ciclo lectivo más de 1300 alumnos -tanto en escuelas municipales como provinciales y colegios privados- fueron parte de estos encuentros.

Al respecto, el Director Coordinador de Tránsito Héctor Ragnoli, señaló: “Tanto la Municipalidad como la Organización Mundial de la Salud coinciden en que uno de los elementos clave para disminuir la siniestralidad vial es brindar conocimientos a los ciudadanos, especialmente a quienes están por iniciarse en la conducción o ya se desplazan de forma independiente por la vía pública.”

“Asimismo, durante las charlas se abordan no solo las normativas vigentes, sino también las consecuencias de no respetarlas”, afirmó el funcionario.

Las instituciones educativas que quieran contar con este tipo de charlas en sus establecimientos pueden solicitarlo en: bit.ly/SeguridadVialMGP.