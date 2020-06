El Municipio brindó detalles acerca del caso positivo del ciudadano cordobés

Está aislado junto a su pareja marplatense en uno de los hoteles cedido al Municipio a la espera del nuevo hisopado. Es el segundo caso no autóctono que se registra ya que el último autóctono data del 12 de junio. Desde la comuna destacaron el accionar realizado en los retenes de ingreso a la ciudad.

El coordinador del Gabinete municipal, Alejandro Rabinovich, brindó detalles acerca del ciudadano cordobés que fue detectado en el retén ubicado en el ingreso a Mar del Plata con documentación apócrifa y que dio positivo de COVD-19. El funcionario municipal informó que tanto el cómo su pareja están aislados en uno de los hoteles cedidos al Municipio esperando el resultado del hisopado.

Rabinovich señaló que “estamos hablando no solo de la irresponsabilidad de este ciudadano cordobés sino de la cadena delictual que hubo desde su ingreso al Municipio hasta ese momento. La Justicia Federal será la que investigue y vea cual es la responsabilidad penal que les corresponde a los autores y coautores de los delitos que se cometieron. No solo por la violación al Aislamiento social, preventivo y obligatorio, sino también a más delitos”.

Seguidamente, el coordinador del Gabinete agregó que “el último caso autóctono data del 12 de junio. Después de ese tuvimos dos casos no autóctonos. Una ciudadana boliviana que recorrió todo el país y que se encontró con el retén de ruta 2, y este caso del ciudadano cordobés. Estos dos casos no autóctonos de dos lugares con circulación viral, circularon gran parte del país y fueron detectados en los retenes en Mar del Plata. La aplicación Cuidar muchas veces tiene datos ingresados que no corresponden y que recién son detectados por el protocolo en los retenes al ingreso a General Pueyrredon”.

“Vamos a seguir con los protocolos estrictos de ingreso. Bajo ningún concepto esto hace poner en duda lo que estamos haciendo. Sabemos que tenemos un equipo que está funcionando. Lo dijimos desde el primer día: los retenes en los ingresos a General Pueyrredon son parte de nuestra política sabiendo que el virus se encuentra afuera y que nosotros vamos a dejar que ingrese”, concluyó.

RELATO DEL CASO

El sábado a las 18 horas por el retén ubicado en la ruta 226 ingresó un ciudadano cordobés con DNI de esa provincia, documentación del vehículo, permiso nacional de traslado para atención a personas y la aplicación Cuidar. Esa persona fue detenida en retén, muestra todos los certificados y documentación, se le explicó que por la política que se lleva adelante en Mar del Plata tenía que aislarse durante 14 días. Se le dio la posibilidad que, en el caso de estar menos de 48 horas –como era su situación-, se haga un hisopado a su cargo. Desde el retén se lo acompañó a realizarse el hisopado y, luego, hasta donde iba a esperar el resultado del laboratorio, lugar donde quedó aislado.

El lunes se conoció el resultado como positivo de COVID-19. Cuando el Municipio se contactó a esta persona con los teléfonos de contactó que había suministrado, se dio con otro ciudadano cordobés, quien dijo no estar en Mar del Plata. Se lo notificó automáticamente a la Fiscalía y se inició acción judicial por distintos motivos. Se activó el protocolo sanitario respecto a esta persona con aislamiento, persona que tuvo contacto en las últimas horas, se lo aisló en uno de los hoteles cedidos al Municipio para personas asintomáticas o con síntomas leves, al igual que la persona que estaba con él.

Por su parte, Juan Di Mateo, titular del SAME, precisó que “siguiendo los protocolos, dimos con la pareja. La investigación esta en marcha, se detectaron todas las personas –no fueron muchas- que tuvieron contacto, están aisladas en su domicilio, están asintomáticas con seguimiento por parte de la secretaria de salud”.

“LA IRRESPONSABILIDAD DE ESTE CIUDADANO PONE EN RIESGO TODO EL TRABAJO REALIZADO”

El secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, remarcó que “la persona que figuraba en la documentación no es marplatense. Tenía permiso para cuidar a personas mayores. Con esa documentación y con la aplicación Cuidar, alquiló un departamento para venir y cuidar a esa persona. Esta persona jamás debió haber recorrido tantos kilómetros para llegar a Mar del Plata. Los marplatenses hacemos muchos esfuerzos y esperamos que la pena sea fuerte. La irresponsabilidad de este ciudadano pone en riesgo todo el trabajo realizado”.

Por último, el secretario de Seguridad, Darío Oroquieta, brindó más detalles acerca del accionar en los siete retenes en los ingresos a la ciudad, que “están funcionando muy bien, detectaron esta anomalía de la persona que venía de Córdoba. Ya llevamos más de 60.000 vehículos controlados en los retenes, de los cuales 3975 rechazados por distintas anomalías”.