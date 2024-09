El Municipio acordó junto al Colegio de Farmacéuticos la disposición segura de medicamentos en desuso

A partir de esta iniciativa deberán ser llevados, desprovistos de sus blíster o envases, a la farmacia más cercana donde serán descartados de forma segura junto al resto de los residuos patogénicos. Para saber qué comercios los reciben, se puede ingresar al listado en www.mgp.gob.ar/ serviciosurbanos.

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), acordó junto al Colegio de Farmacéuticos del partido un programa de recolección y disposición final de medicamentos fuera de uso. Esto es, medicamentos vencidos o no, que quedan como remanente y deben ser desechados de forma segura, de manera de garantizar que no sean consumidos a la vez de evitar que contaminen el ambiente. En tanto, deberán ser llevados a los comercios farmacéuticos para su descarte.

Impulsada por la Unidad de Gestión de Sostenibilidad Ambiental, la iniciativa busca reducir el peligro para la salud de la población y de los ecosistemas, generado por la quema de medicamentos o su arrojo a través de los efluentes cloacales.

“Los medicamentos fuera de uso son intransferibles. Sin embargo, el libre acceso a los mismos ha hecho que haya una mayor circulación en la sociedad con el riesgo de que se consuman sin prescripción médica”, indicó el presidente del EMSUR, Santiago Bonifatti. Por ello, “gracias a un acuerdo con el Colegio de Farmacéuticos pudimos darle solución a este problema por cuanto muchas veces no sabemos qué hacer con las cajas remanentes que nos quedan en casa o que por algún motivo ya no los necesitamos”, sostuvo.

Respecto a la disposición final en las farmacias, Bonifatti detalló que los medicamentos fuera de uso son un tipo de residuos que “no van a la basura común, ni se arrojan en el inodoro, deben tener un tratamiento especial, que es el que realizan las farmacias a través de la gestión de sus desechos patogénicos”.

En este sentido Mario Della Maggiora, presidente del Colegio de Farmacéuticos, indicó que “todas las farmacias están equipadas con el material necesario y el personal capacitado para descartarlos de una manera segura, reduciendo considerablemente el impacto ambiental que, de otra manera, producen”.

“Dado que es un residuo biológico y fisiopatológico, un medicamento incorrectamente descartado es tóxico para el ambiente, no se degrada y se acumula en el ecosistema, ya sea que se descarte a través de la basura hogareña o por efluentes cloacales, el impacto es inimaginablemente nocivo”, concluyó.

Cómo descartar los medicamentos

Para garantizar que los medicamentos sean desechados de forma segura, desde el Colegio de Farmacéuticos solicitan que los comprimidos sean retirados del blíster o envase original y arrojados en una bolsa para luego entregarla en la farmacia. Previamente, deben retirarse etiquetas con información y datos personales.

Los medicamentos a desechar pueden estar vencidos o parcialmente utilizados, es decir que sean un remanente de una caja, o aquellos que por alguna causa ya no se necesiten. Para saber a qué farmacias pueden acercarse, los interesados deben ingresar al listado en www.mgp.gob.ar/ serviciosurbanos.

En tanto, desde el Colegio se pide que no sean arrojados al inodoro o lavabo, ni tampoco en la bolsa de residuos domiciliarios para evitar la contaminación; que no sean quemados por cuanto pueden liberar toxinas peligrosas ni compartidos con otras personas ya que pueden tener efectos no deseados.

Además del cuidado ambiental, estas acciones poseen múltiples beneficios como contribuir en la seguridad del hogar al evitar accidentes y en la salud pública al desalentar el uso indebido y una mejor gestión de los residuos patogénicos.

