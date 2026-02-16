El muñeco se queda sin cuerda y la sucesión está en marcha

La sorpresiva y dura caída de River Plate ante Argentinos Juniors sumó un nuevo eslabón a la crisis futbolística que se había desatado con el lapidario 1-4 frente a Tigre, dejando a Marcelo Gallardo en su momento más crítico desde que asumió como entrenador. En los pasillos del Monumental, la palabra «fin de ciclo» comenzó a circular con fuerza y ya comenzó la danza de nombres para suceder al «Muñeco».

Según publicó el periodista Maximiliano Uria en el diario Clarín, el equipo juega mal, los millonarios refuerzos no encajan en la estructura y el cuerpo técnico parece no encontrarle la vuelta a los intérpretes ni a los esquemas tácticos. A pesar de que la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo apostó por la renovación del entrenador tras un 2025 para el olvido, el mal arranque en el torneo despertó rumores impensados semanas atrás.

Los candidatos a suceder al Muñeco

Mientras la crítica deportiva hacia el DT se vuelve unánime, en las redes sociales y en el entorno del club de Núñez ya se barajan cinco posibles reemplazantes, cuatro de ellos con fuerte arraigo en la institución:

El tapado: El nombre que más sorprendió es el de Santiago Solari, actual Director de Fútbol Profesional del Real Madrid. El «Indiecito», surgido en la cantera millonaria, se habría reunido con un nexo que podría acercarlo al club. Ya cuenta con experiencia dirigiendo al equipo merengue (2018-2019) y al América de México (2021-2022).

actual Director de Fútbol Profesional del Real Madrid. El «Indiecito», surgido en la cantera millonaria, se habría reunido con un nexo que podría acercarlo al club. Ya cuenta con experiencia dirigiendo al equipo merengue (2018-2019) y al América de México (2021-2022). Los hombres de la casa: En la lista siempre figuran exjugadores que conocen los pasillos del club a la perfección, como Pablo César Aimar, Eduardo Coudet y Hernán Crespo, nombres que suenan habitualmente ante cada tambaleo del banco riverplatense.

nombres que suenan habitualmente ante cada tambaleo del banco riverplatense. El campeón reciente: La novedad en la lista es la postulación de Ariel Holan, quien viene de coronarse y tener un exitoso paso reciente por Rosario Central.

A pesar del ruido mediático, Gallardo sigue contando con el respaldo de los hinchas, quienes lo ovacionan en cada presentación como local en agradecimiento a su histórica gestión. «Trataremos de seguir por nuestro camino, tenemos que mejorar y lo vamos a conseguir», aseguró su ayudante Matías Biscay tras la última derrota.__IP__

River tendrá una revancha inmediata este martes cuando enfrente a Ciudad de Bolívar en San Luis por la Copa Argentina. Un triunfo dará oxígeno; una eliminación temprana podría convertir la danza de rumores en una realidad insostenible.