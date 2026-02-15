El mundo docente, entre risas y reflexión, en el unipersonal “Fuerza profes”

Este martes 17 a las 21:00 se presentará el espectáculo “Fuerza profes”, protagonizado por Javier Guerrero, en el Centro de Arte MDQ (San Luis 1752). El unipersonal propone un recorrido humorístico por las vivencias cotidianas del mundo escolar, combinando risa y reflexión.

Luego del éxito alcanzado en plataformas digitales, el personaje abandona el formato del celular y el aula para invitar al público a compartir las situaciones más disparatadas de la vida escolar. Entre humor y reflexión, Guerrero interpela a docentes, estudiantes y familias con preguntas universales como: “¿cómo no perder la cordura?”, “¿cómo evitar el colapso?” y “¿cómo sobrevivir a esta aventura maravillosa que es educar?”.

El show combina humor, ironía y ternura en una propuesta que busca intensificar la risa y, al mismo tiempo, revalorizar la profesión docente como una de las más bellas y desafiantes del mundo.

Javier Guerrero es actor y profesor de teatro. Comenzó su trayectoria artística a los 14 años y en 2002 inició su carrera profesional en el Teatro Colonial. Participó en numerosas obras de la literatura clásica y moderna, entre ellas “Bodas de sangre”, “Los árboles mueren de pie”, “Cuarteto” y “Plata fácil”, esta última nominada a los Premios Estrella de Mar 2024.

Asimismo, formó parte de festivales internacionales como el Festival de Blumenau (Brasil), Festival de la Création Universitaire (Francia), Internacional Fécule Festival (Suiza) y Etnoescena (España). En televisión, integró distintas producciones de la productora Pol-ka, entre ellas “Los únicos”, “Por amor a vos”, “Malparida” y “Mujeres de nadie”.