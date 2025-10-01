El Muelle Restaurante: Mar del Plata recupera su popstal más clásica

“Muchos hablan de experiencias. Nosotros te proponemos sensaciones.”

Con esta frase, El Muelle Restaurant anuncia su esperada inauguración el viernes 3 de octubre a las 19 hs en el histórico Club de Pesca de Mar del Plata, que este año celebra sus 100 años de vida.

? UN LUGAR EMBLEMÁTICO

El Club de Pesca es una de las postales más clásicas de la ciudad, inaugurado en 1925 y declarado de interés patrimonial y arquitectónico. Construido literalmente sobre el mar, es un ícono para marplatenses y turistas, y hoy se renueva con esta nueva propuesta gastronómica.

?? EL ÚNICO RESTAURANTE SOBRE EL MAR

Después de una inversión privada muy importante, El Muelle Restaurant abre sus puertas con un salón totalmente renovado, donde los visitantes podrán almorzar, cenar o disfrutar un café con budín o medialunas sobre el mar.

Es el único lugar con estas características: una experiencia irrepetible sobre el Atlántico.

? En palabras de Ezequiel Vialaret, responsable de El Muelle:

“El Muelle Restaurant es una continuación del trabajo que venimos haciendo con El Muelle Eventos. Después de mucho esfuerzo logramos poner en valor un espacio icónico de Mar del Plata, totalmente a nuevo. Nos vamos a especializar en pescados y mariscos, pero también habrá pastas, carnes para todos los gustos”.

? EVENTOS Y MÁS PROPUESTAS

El salón de eventos, ubicado en el primer piso, se transformó el último verano en un espacio de desayunos y meriendas libres que complementan la propuesta gastronómica. Además, seguirá siendo sede de eventos sociales y corporativos durante todo el año, consolidando la apuesta de inversión que abarca ambos espacios.

? INAUGURACIÓN Y HORARIOS

La apertura oficial de El Muelle Restaurant será el viernes 3 de octubre a las 19 hs, en Boulevard Marítimo 1890, con el aval del Club de Pesca de Mar del Plata.

? A partir del sábado 4 de octubre, el restaurante abrirá todos los días en los siguientes horarios:

? Almuerzos: de 12 a 15 hs

? Cenas: de 20 a 24 hs

? El Muelle Restaurant – Club de Pesca de Mar del Plata

Un lugar único, histórico y 100% renovado para volver a disfrutar del mar como nunca antes.