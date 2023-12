El mercado de pases de River según Brito: qué pasará con Echeverri, De la Cruz, Enzo Pérez y Montiel

…

Entre posibles despedidas, futuras ventas y renovaciones, River tendrá un mercado de pases clave para el rearmado del plantel en 2024. Ya sabe que contará con la llegada de Nicolás Fonseca, el mediocampista proveniente de Montevideo Wanderers de Uruguay, pero podría padecer las partidas de varios pilares históricos y de algunas joyitas de las inferiores. Sin embargo, en pos de aclarar un poco el panorama, Jorge Brito, presidente del club, dialogó con TyC Sports y repasó lo que se le viene al Millonario en enero

En primer lugar, llevó alivio a todas las casas riverplatenses y aseveró que el club resolverá la extensión del vínculo de Claudio Echeverri antes de que cierre el año. “Estoy convencido que el tema de Echeverri se resolverá de acá a fin de año. Así me lo dijo su representante. Habíamos quedado en charlar esto antes del Mundial, pero no queríamos entorpecer ese viaje y le fue bárbaro. Estamos acompañando todo el proceso de crecimiento de Claudio y espero que estos días tengamos noticias“, apuntó.

El problema que había surgido luego de que el Diablito regresara de Indonesia, donde obtuvo la Bota de Bronce del campeonato gracias a sus cinco goles, era que su contrato vencía en diciembre del 2024 -cláusula de 25 millones de dólares- y aún no habían podido empezar las conversaciones con su entorno para aumentarla. No obstante, según la palabra del mandatario, está todo dado para que el chaqueño siga vistiendo la franja roja.

En el camino de las salidas, Brito se refirió al caso de Enzo Pérez, emblema y capitán cuyo futuro todavía asoma incierto. “Cuando me preguntaban por la renovación de Gallardo decía lo mismo. Uno no se puede mover públicamente por percepciones ante una decisión de otro. Hay que dejar a la gente decidir tranquila. Casi todos los años hemos tenido a un ídolo de River al que le ha tocado esta difícil tarea. En su momento Ponzio me dijo que es un tema importante en la vida de un jugador irse o no de River. Tengo muy buena relación con Enzo y desde River le vamos a dar todo el apoyo”, detalló. El mendocino tiene propuestas de varios clubes, entre ellos Estudiantes de La Plata y Deportivo Maipú, para continuar su carrera. Martín Demichelis detalló que tomará su decisión antes de fin de año, cuando termina su contrato.

Nicolás de la Cruz. Es extraño encontrar un jugador tan desequilibrante y versátil en el fútbol argentino, aunque la chance de que emigre suena cada vez más fuerte este diciembre. Hasta el propio entrenador recordó que el uruguayo tiene una promesa de venta en los papeles y que es muy probable que no lo puedan retener en este mercado de pases. De todos modos, Brito negó que hayan llegado propuestas formales de Flamengo, el club que estaría dispuesto a desembolsar 16 millones de dólares para adquirirlo. "Creemos que De la Cruz es el mejor jugador del futbol argentino. Ni yo ni nadie de River recibió ofertas de Flamengo. Estamos felices con él, el día que decida irse estaremos agradecidos. Estuvo más tiempo de lo que otro hubiera estado porque es un jugador de talla internacional (arribó en 2018)", indicó.

