El mensaje de Franco Colapinto en Instagram: «Se viene la mejor parte del año»

Luego de finalizar en la 16° posición del Gran Premio de Singapur con Alpine, Franco Colapinto se prepara para afrontar la gira por América prevista en el calendario de la F1 que comprende a Estados Unidos, con Austin y Las Vegas, México y Brasil. En ese sentido, subió un posteo a su cuenta oficial de Instagram acompañado de un texto que dice: «Se viene la mejor parte del año«.

En la foto se puede ver al oriundo de Pilar con una sonrisa en su rostro y sosteniendo un matafuegos, con una mujer detrás suyo que pareciera indicarle que lo suelte. Además, acompañó la publicación de una canción de El Payaso Plim Plim, Bomberos al Rescate.

Lo cierto es que no es la primera vez que Colapinto sube una foto con música. El fin de semana pasado, luego del GP de Singapur, posteó una imagen con un texto. «Otro día difícil, dando todo siempre, pero las cosas no salen. A seguir empujando siempre, ya vendrá alguna buena«, junto al tema «Historia de un taxi«, de Ricardo Arjona.

Antes del GP, una respuesta suya se volvió viral en redes. En un video publicado por Alpine, le preguntaron qué canción escucharía en loop. El pilarense eligió dos temas: “Tu jardín con enanitos” e “Historia de un taxi”.

La inesperada mención al cantante guatemalteco generó revuelo entre sus seguidores y fue tomada con humor por el contexto: el A525, lejos de ser un bólido, fue comparado con el viejo taxi de la canción.