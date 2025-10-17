El mensaje de Cristina Kirchner por el 17 de Octubre: «Hoy es Bessent o Perón»

Estar 80 años después en la misma situación revela que el verdadero problema que tenemos como país no es la injerencia extranjera, sino la incapacidad genética de la derecha y el poder económico en el país para proponer un proyecto que incluya a todos los argentinos

El saludo a los simpatizantes

Tras su mensaje, saludó a los militantes que la esperaban afuera de su balcón. El Partido Justicialista organizó una caravana que finalizó en San José 1111, en su esquina con Humberto Primo, en el barrio de Constitución. El PJ se congregó en las estaciones de tren y luego caminó hasta el departamento donde la exvicepresidenta cumple arresto domiciliario, una caravana de la que también participó el gobernmador Axel Kicillof.

La fecha celebrada por el peronismo recuerda la histórica movilización masiva que se llevó a cabo en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, para exigir la inmediata liberación de Juan Domingo Perón, quien había renunciado a sus funciones como vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión días antes. “Fue el más formidable acto de consciencia nacional de nuestra historia. Ese día el pueblo argentino descubrió que defender a Perón era defenderse a sí mismo”, expresó Cristina Kirchner.