El mejor doblista de la historia del tenis argentinos es marplatense y volvió a alzar un trofeo este domingo

por Jorge Jaskilioff

Junto al español Marcel Granollers, con el que llegaron al tope del ránking mundial como doblistas, este domingo el marplatense Horacio Zeballos  en Basilea ., Suiza se impusieron al checo Adam Pavlasek  y el polaoc Jan Zielinski ., en el ATP 500  6/2 – 7/5 .

Bastaron 89 minutos para derrotarlos en la final en el court central  y así ya son recontra favoritos en el París  Bercy que se avecina ( van como cuartos pre clasificados) y habrá que revisar el récord, puesto que jugaron en 2025 sesis finales y ganaron todas !

 

