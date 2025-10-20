El mayor anticipo de Bilardo: «El futuro del futbol es en Marruecos»

En la década de los 80s, el director técnico Carlos Salvador Bilardo anticipó que el foco del futuro del fútbol internacional estaba puesto en África.

«Lo dije en 1975, cuando fuimos a jugar una copa a Marruecos, yo creo que acá está el futuro del futbol», no está en Europa» manifestó en el archivo el director técnico campeón del Mundial de 1986.

Por otra parte, en aquella época, el entrenador reconoció que en África “jugaban al fútbol”. “Vos recorres Capital Federal y no juegan al fútbol, recorres Europa y tampoco se juega”, remarcó. De esta manera, en la década de los 80s, el “Doctor” recalcó el impacto que sufrió el fútbol callejero en el país y el resto del mundo.

En el final de su declaración, Bilardo destacó el trabajo de Camerún, Nigeria, Sudáfrica y Marruecos. “Es bueno porque tienen técnica”, elogió el entrenador en cierre de su declaración.

La conquista de Marruecos en el Mundial Sub-20 confirma la visión del “Doctor”: el continente africano no solo desarrolla jugadores con técnica depurada, sino que también construye equipos competitivos capaces de disputar títulos a nivel mundial.

Este triunfo por 2-0 ante Argentina pone en manifiesto cómo la inversión en formación y el crecimiento del fútbol en África empiezan a equilibrar la balanza frente a las potencias tradicionales, consolidando su lugar en la élite del deporte.