El legendario del TC sigue con la magia intacta: Ledesma ganó en Toay

Christian Ledesma ganó la Final de la 14ª fecha del campeonato de Turismo Carretera que se disputó este domingo en el Autódromo Provincia de La Pampa. El piloto que tripula el Chevrolet Camaro del Pradecon Racing se llevó el triunfo, que es el 1° para él este año y el 27° en su cuenta personal, lo que le permite cortar con una sequía de 4 años, 2 meses, y 4 días sin ganar. El podio lo completaron Mauricio Lambiris (Ford Mustang) y Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro). Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) llegará a la definición del torneo en la punta de la Copa de Oro RUS y también se definieron los “3 de último minuto”. Mirá la crónica y la tabla de resultados de la “Copa Mercedes-Benz Camiones y Buses”.

Mariano Werner (Ford Mustang), fue poleman y el ganador de la serie más rápida, por lo que largó a la par del marplatense en la Final. Sin embargo, después de liderar 13 vueltas con una holgada ventaja, el Zorro de Paraná volvió a sufrir problemas de motor y debió abandonar. Sirviendo la victoria en bandeja de oro a Ledesma, que no triunfaba en la “máxima” desde el 11 de septiembre de 2021 en Rafaela, en aquella oportunidad con una Chevy de Las Toscas Racing (hoy Canning Motorsport).

Con esta victoria, Ledesma iguala la marca de Oscar Castellano y Emilio Satriano con 27 éxitos en el TC. Situándose en el 10° lugar de máximos ganadores en la historia del TC.

No obstante, el Titán de Arrcifes llegará a la definición de Copa de Oro en La Plata (7 de diciembre) como líder del “minitorneo” con 189 puntos, superando por 57,5 unidades a su escolta, Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro). Solamente 4 pilotos pueden disputarle el título a Canapino: Mangoni, Matías Rossi (Toyota Camry) y Marcos Landa (Chevrolet Camaro), aunque ninguno cuenta con la victoria.

Qué dijeron los 3 del podio

“Estoy feliz. No tengo más que palabras de agradecimiento. Es momento de disfrutar, porque todos anhelábamos este logro y por fin se nos da. Viví las últimas vueltas como cuando fue la primera victoria, empecé a sentir ruidos por todos lados, pero eso estaba en mi cabeza”, señaló el ganador de la prueba.

“Valentín me trajo al límite en todas las vueltas. Mi auto andaba bien, pero no llegaba a alcanzarlo a Christian. Es un buen resultado a pesar de todo.”, fueron las palabras de Lambiris, quien terminó a 1s141 de Ledesma y selló su 20° podio en 160 carreras en el TC.

“Fue una carrera divertida. En mi caso fui a fondo en todas las vueltas. Creo que Lambiris doblaba mejor que yo y ahí hacía la diferencia. Mientras que yo me recuperaba en la recta por lo derecho. Es un buen resultado para nosotros”, fueron las palabras de Aguirre, quien terminó a 1s352 de Ledesma y sumó su 15° podio en 117 carreras en el TC.

Lambiris volvió al podio, algo que no lograba desde la 5ª fecha en Termas. (ACTC)

Estos son los clasificados a la Copa mediante los “3 de último minuto”

Matías Rossi (Toyota Camry)

Marcos Landa (Chevrolet Camaro)

Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro)

Los mejores por marca

Christian Ledesma (Chevrolet Camaro): 1°

(Chevrolet Camaro): Mauricio Lambiris (Ford Mustang): 2° a 1s141

(Ford Mustang): Kevin Candela (Torino NG): 14° a 22s778

(Torino NG): Juan Martín Trucco (Dodge Challener): 15° a 27s885

(Dodge Challener): Matías Rossi (Toyota Camry): 18° a 28s931

Aguirre volvió al podio, algo que no lograba desde que fue 3° en la 7ª fecha en Posadas. (ACTC)

Por la mañana se disputaron las series que ordenaron la grilla de la Final. Mariano Werner (Ford Mustang) fue el más rápido y largó la Final en la posición de privilegio. Lo siguieron Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) y Mauricio Lambiris (Ford Mustang).

Final – TC – 14ª fecha – 30 vueltas – Toay

Pos. Piloto M. Tpo. / Dif. 1 Ledesma * Ch 37m57s426 2 Lambiris * F 1.141 3 Aguirre * Ch 1.352 4 Todino * F 1.696 5 Canapino, A. * Ch 2.399 6 Landa * Ch 11.078 7 Santero * F 14.558 8 Olmedo v F 14.978 9 Quijada Ch 15.260 10 Mangoni * Ch 15.602 11 Bonelli F 17.631 12 Spataro F 17.911 13 Ebarlín * Ch 18.313 14 Candela T 22.778 15 Trucco * D 27.278 16 Faín T 28.000 17 Trosset F 28.001 18 Rossi * Ty 28.931 19 Ardusso Ch 29.341 20 De La Iglesia D 29.868 21 Ruggiero Ty 33.792 22 Di Palma Ch 34.345 23 Fontana Ch 34.672 24 Palazzo Ty 38.112 25 Castellano D 38.337 26 Jakos Ty 38.711 27 Craparo D 41.009 28 Benvenuti Ch 41.475 29 De Benedictis F 41.687 30 Fritzler * Ty 42.485 31 Domenech D 44.113 32 Canapino, M. Ch 44.286 33 Impiombato Ch 47.654 34 Martínez, T. Ty 47.934 35 De Carlo Ch 1;06.366 36 Carinelli F 1 Vta 37 Azar Ty 6 Vtas 38 Scialchi F 8 Vtas 39 Teti F 8 Vtas 40 Serrano Ch 10 Vtas 41 Martínez, A. F 12 Vtas 42 Álvarez Ch 15 Vtas 43 Werner * F 17 Vtas 44 Vázquez D 17 Vtas 45 Mazzacane Ch 17 Vtas 46 Urcera F 20 Vtas 47 Agrelo Ty 22 Vtas 48 Chapur T 26 Vtas Promedio: 196,725 km/h. Récord de vuelta: Werner en la vuelta 2 con1m14s360 a 200,837 km/h. Referencia*: Los integrantes de la Copa de Oro RUS. Recargo: Trosset por maniobra peligrosa a Faín. Apercibimiento: Impiombato, por ingresar a la pista de forma peligrosa.

Copa de Oro – TC – Disputadas 4 de 5 fechas

Pos. Piloto M. Pts. 1 Canapino Ch 189 2 Mangoni Ch 131,5 3 Rossi Ty 126 4 Landa Ch 124,5 5 Santero F 118 6 Lambiris F 116,5 7 Ledesma Ch 110 8 Todino F 108,5 9 Ebarlín Ch 98 10 Aguirre Ch 93 11 Olmedo F 86,5 12 Werner F 77 13 Agrelo Ty 74 14 Fritzler Ty 65 15 Trucco D 59,5 En negrita los que ya ganaron.

Campeonato – TC – Disputadas 14 de 15 fechas

Pos. Piloto M. Pts. 1 Canapino * Ch 431,5 2 Santero * F 360,5 3 Lambiris * F 355 4 Agrelo * Ty 331,5 5 Todino * F 328 6 Mangoni * Ch 317,5 7 Trucco * D 311 8 Rossi * Ty 301 9 Landa * Ch 294,5 10 Ledesma * Ch 293,5 11 Aguirre * Ch 288 12 Olmedo * F 262,5 13 Ebarlín * Ch 258,5 14 Urcera F 248,5 15 Werner * F 247 16 Fritzler * Ty 247 17 Martínez F 240 18 Bonelli F 230,5 19 Palazzo Ty 229,5 20 Trosset F 223 21 Chapur T 222,5 22 De Benedictis F 219,5 23 Ardusso Ch 205 24 Faín T 205 25 Castellano D 177 26 Jakos Ty 175,5 27 Spataro F 172,5 28 Di Palma Ch 162 29 Craparo D 160,5 30 Candela T 153,5 31 Vázquez D 133,5 32 Canapino Ch 127,5 33 De La Iglesia D 119 34 Ferrante Ty 118,5 35 Fontana Ch 110 36 Quijada Ch 102 37 Scialchi F 99,5 38 Martínez Ty 92,5 39 Álvarez Ch 92,5 40 Impiombato Ch 89,5 41 Mazzacane Ch 81 42 Azar Ty 70,5 43 Domenech D 65 44 Ciantini Ch 60,5 45 Serrano Ch 60,5 46 Carinelli F 59 47 De Carlo Ch 58 48 Teti F 52 49 Jalaf F 44 50 Benvenuti Ch 44 51 Cotignola Ty 37,5 52 Catalán Magni F 32 53 Alaux Ch 28,5 54 Risatti Ty 19,5 55 Abella Ty 19 56 Iribarne Ch 15 57 Ruggiero Ty 14 58 Dose Ch 7 59 Gini Ch 4 60 Gianini F 3

En negrita los que ya ganaron. Referencia*: Los integrantes de la Copa de Oro RUS.

