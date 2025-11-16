Portada

El legendario del TC sigue con la magia intacta: Ledesma ganó en Toay

por mdphoy

Christian Ledesma ganó la Final de la 14ª fecha del campeonato de Turismo Carretera que se disputó este domingo en el Autódromo Provincia de La Pampa. El piloto que tripula el Chevrolet Camaro del Pradecon Racing se llevó el triunfo, que es el 1° para él este año y el 27° en su cuenta personal, lo que le permite cortar con una sequía de 4 años, 2 meses, y 4 días sin ganar. El podio lo completaron Mauricio Lambiris (Ford Mustang) y Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro). Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) llegará a la definición del torneo en la punta de la Copa de Oro RUS y también se definieron los “3 de último minuto”. Mirá la crónica y la tabla de resultados de la “Copa Mercedes-Benz Camiones y Buses”.

Mariano Werner (Ford Mustang), fue poleman y el ganador de la serie más rápida, por lo que largó a la par del marplatense en la Final. Sin embargo, después de liderar 13 vueltas con una holgada ventaja, el Zorro de Paraná volvió a sufrir problemas de motor y debió abandonar. Sirviendo la victoria en bandeja de oro a Ledesma, que no triunfaba en la “máxima” desde el 11 de septiembre de 2021 en Rafaela, en aquella oportunidad con una Chevy de Las Toscas Racing (hoy Canning Motorsport).

Con esta victoria, Ledesma iguala la marca de Oscar Castellano y Emilio Satriano con 27 éxitos en el TC. Situándose en el 10° lugar de máximos ganadores en la historia del TC.

No obstante, el Titán de Arrcifes llegará a la definición de Copa de Oro en La Plata (7 de diciembre) como líder del “minitorneo” con 189 puntos, superando por 57,5 unidades a su escoltaSantiago Mangoni (Chevrolet Camaro). Solamente 4 pilotos pueden disputarle el título a Canapino: Mangoni, Matías Rossi (Toyota Camry) y Marcos Landa (Chevrolet Camaro), aunque ninguno cuenta con la victoria.

Qué dijeron los 3 del podio

Estoy feliz. No tengo más que palabras de agradecimiento. Es momento de disfrutar, porque todos anhelábamos este logro y por fin se nos da. Viví las últimas vueltas como cuando fue la primera victoria, empecé a sentir ruidos por todos lados, pero eso estaba en mi cabeza”, señaló el ganador de la prueba.

Valentín me trajo al límite en todas las vueltas. Mi auto andaba bien, pero no llegaba a alcanzarlo a Christian. Es un buen resultado a pesar de todo.”, fueron las palabras de Lambiris, quien terminó a 1s141 de Ledesma y selló su 20° podio en 160 carreras en el TC.

“Fue una carrera divertida. En mi caso fui a fondo en todas las vueltas. Creo que Lambiris doblaba mejor que yo y ahí hacía la diferencia. Mientras que yo me recuperaba en la recta por lo derecho. Es un buen resultado para nosotros”, fueron las palabras de Aguirre, quien terminó a 1s352 de Ledesma y sumó su 15° podio en 117 carreras en el TC.

Lambiris volvió al podio, algo que no lograba desde la 5ª fecha en Termas. (ACTC)

Estos son los clasificados a la Copa mediante los “3 de último minuto”

  • Matías Rossi (Toyota Camry)
  • Marcos Landa (Chevrolet Camaro)
  • Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro)

Los mejores por marca

  • Christian Ledesma (Chevrolet Camaro): 1° 
  • Mauricio Lambiris (Ford Mustang): 2° a 1s141
  • Kevin Candela (Torino NG): 14° a 22s778
  • Juan Martín Trucco (Dodge Challener): 15° a 27s885
  • Matías Rossi (Toyota Camry): 18° a 28s931
Aguirre volvió al podio, algo que no lograba desde que fue 3° en la 7ª fecha en Posadas. (ACTC)

Por la mañana se disputaron las series que ordenaron la grilla de la Final. Mariano Werner (Ford Mustang) fue el más rápido y largó la Final en la posición de privilegio. Lo siguieron Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) y Mauricio Lambiris (Ford Mustang).

Final – TC – 14ª fecha – 30 vueltas – Toay

Pos.    Piloto M. Tpo. / Dif.
1 Ledesma * Ch 37m57s426
2 Lambiris * F 1.141
3 Aguirre * Ch 1.352
4 Todino * F 1.696
5 Canapino, A. * Ch 2.399
6 Landa * Ch 11.078
7 Santero * F 14.558
8 Olmedo v F 14.978
9 Quijada Ch 15.260
10 Mangoni * Ch 15.602
11 Bonelli F 17.631
12 Spataro F 17.911
13 Ebarlín * Ch 18.313
14 Candela T 22.778
15 Trucco * D 27.278
16 Faín T 28.000
17 Trosset F 28.001
18 Rossi * Ty 28.931
19 Ardusso Ch 29.341
20 De La Iglesia D 29.868
21 Ruggiero Ty 33.792
22 Di Palma Ch 34.345
23 Fontana Ch 34.672
24 Palazzo Ty 38.112
25 Castellano D 38.337
26 Jakos Ty 38.711
27 Craparo D 41.009
28 Benvenuti Ch 41.475
29 De Benedictis F 41.687
30 Fritzler * Ty 42.485
31 Domenech D 44.113
32 Canapino, M. Ch 44.286
33 Impiombato Ch 47.654
34 Martínez, T. Ty 47.934
35 De Carlo Ch 1;06.366
36 Carinelli F 1 Vta
37 Azar Ty 6 Vtas
38 Scialchi F 8 Vtas
39 Teti F 8 Vtas
40 Serrano Ch 10 Vtas
41 Martínez, A. F 12 Vtas
42 Álvarez Ch 15 Vtas
43 Werner * F 17 Vtas
44 Vázquez D 17 Vtas
45 Mazzacane Ch 17 Vtas
46 Urcera F 20 Vtas
47 Agrelo Ty 22 Vtas
48 Chapur T 26 Vtas
Promedio: 196,725 km/h. Récord de vuelta: Werner en la vuelta 2 con1m14s360 a 200,837 km/h. Referencia*: Los integrantes de la Copa de Oro RUS. Recargo: Trosset por maniobra peligrosa a Faín. Apercibimiento: Impiombato, por ingresar a la pista de forma peligrosa.
Copa de Oro – TC – Disputadas 4 de 5 fechas
Pos. Piloto M. Pts.
1 Canapino Ch 189
2 Mangoni Ch 131,5
3 Rossi Ty 126
4 Landa Ch 124,5
5 Santero F 118
6 Lambiris F 116,5
7 Ledesma Ch 110
8 Todino F 108,5
9 Ebarlín Ch 98
10 Aguirre Ch 93
11 Olmedo F 86,5
12 Werner F 77
13 Agrelo Ty 74
14 Fritzler Ty 65
15 Trucco D 59,5
En negrita los que ya ganaron.

Campeonato – TC – Disputadas 14 de 15 fechas

Pos. Piloto M. Pts.
1 Canapino * Ch 431,5
2 Santero * F 360,5
3 Lambiris * F 355
4 Agrelo * Ty 331,5
5 Todino * F 328
6 Mangoni * Ch 317,5
7 Trucco * D 311
8 Rossi * Ty 301
9 Landa * Ch 294,5
10 Ledesma * Ch 293,5
11 Aguirre * Ch 288
12 Olmedo * F 262,5
13 Ebarlín * Ch 258,5
14 Urcera F 248,5
15 Werner * F 247
16 Fritzler * Ty 247
17 Martínez F 240
18 Bonelli F 230,5
19 Palazzo Ty 229,5
20 Trosset F 223
21 Chapur T 222,5
22 De Benedictis F 219,5
23 Ardusso Ch 205
24 Faín T 205
25 Castellano D 177
26 Jakos Ty 175,5
27 Spataro F 172,5
28 Di Palma Ch 162
29 Craparo D 160,5
30 Candela T 153,5
31 Vázquez D 133,5
32 Canapino Ch 127,5
33 De La Iglesia D 119
34 Ferrante Ty 118,5
35 Fontana Ch 110
36 Quijada Ch 102
37 Scialchi F 99,5
38 Martínez Ty 92,5
39 Álvarez Ch 92,5
40 Impiombato Ch 89,5
41 Mazzacane Ch 81
42 Azar Ty 70,5
43 Domenech D 65
44 Ciantini Ch 60,5
45 Serrano Ch 60,5
46 Carinelli F 59
47 De Carlo Ch 58
48 Teti F 52
49 Jalaf F 44
50 Benvenuti Ch 44
51 Cotignola Ty 37,5
52 Catalán Magni F 32
53 Alaux Ch 28,5
54 Risatti Ty 19,5
55 Abella Ty 19
56 Iribarne Ch 15
57 Ruggiero Ty 14
58 Dose Ch 7
59 Gini Ch 4
60 Gianini F 3

En negrita los que ya ganaron. Referencia*: Los integrantes de la Copa de Oro RUS.

Solo TC

