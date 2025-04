El legendario Brinsley Forde actuará este miércoles en Ciudad Cultural BrewHouse Puerto

Este miércoles 30 Ciudad Cultural BrewHouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830) recibirá a Brinsley Forde, miembro fundador de la icónica banda de reggae Aswad y ahora destacado artista solista. Estará acompañado por Néstor, vocalista de Nonpalidece, y Pety, cantante de Riddim.

Reconocido mundialmente, Forde ha dejado una huella imborrable en la música reggae. Como líder de Aswad, banda dos veces nominada al Grammy, alcanzó el número uno en las listas británicas con el éxito “Don’t turn around”, seguido por hits como “Give a little love”, “On and on”, “Next to you” y el álbum “Distant thunder”. Su talento lo llevó a reemplazar al legendario Bob Marley en shows en vivo junto a The Wailers e I-Threes.

Además de su carrera musical, Forde destacó en la actuación, participando en la película de culto “Babylon” (1980), recientemente revalorizada por el British Film Institute y emitida por la BBC.

Como presentador, condujo programas como “Soul vibrations” (VH1), “Ebony & Ebony on the Road” (BBC) y los programas radiales “Lively up yourself” y “Dub bashment” en BBC 6 Music. También es la voz detrás de los documentales “Behind the smile”, sobre la vida de Bob Marley, y la serie “Island rock”, en conmemoración del 40º aniversario de la Independencia de Jamaica.