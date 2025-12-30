El juvenil de River que se iría del club por patria potestad

El juvenil de la séptima división de River, Lucas Scarlato, estaría próximo a dejar la institución por patria potestad, sin dejar ningún tipo de resarcimiento económico al club dado que todavía no posee contrato profesional.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, desde la Comisión Directiva de Núñez sostienen que se le acercaron varias ofertas al volante ofensivo para formalizar su primer vínculo como profesional, pero que las mismas fueron rechazadas por Martín Giastadisegno, su representante.

El agente tendría concretada su salida rumbo al fútbol italiano desde hace tiempo y, si bien varias versiones situaban al categoría 2009 en el Inter, sería el Parma el próximo destino del juvenil, quien se marcharía en condición de libre.

Scarlato no pasó desapercibido durante su tiempo en River Camp, ya que su desempeño lo ubicó en reiteradas ocasiones en la nómina de las juveniles de la Selección Argentina y logró alzarse con el título de la Copa UC en Chile con la Sub 16. A pesar de contar con un buen presente en las divisiones inferiores de la Banda, el joven mediocampista, en conjunto con su familia, tendría decidido partir a Italia y continuar su carrera futbolística en la Serie A.

No es la primera vez que Giastadisegno es el principal artífice de la salida de un jugador del fútbol argentino por esta vía. Matías Soulé, actual figura de la Roma, fue el más destacado cuando dejó Vélez para unirse a la Juventus de Turín con apenas 15 años. Asimismo, Joaquín Panichelli, delantero goleador del Racing de Estrasburgo, también dejó River por patria potestad.

Un caso parecido ocurrió semanas atrás en Boca. Milton Pereyra, delantero de 17 años, dejó el conjunto azul y oro para llegar al Napoli.