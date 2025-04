El juicio al autor del asesinato de “Lele” Gatti, el JD de Mr. Jones en Playa Grande

Luego de que José Maximiliano Vergara confesara el asesinato de Leandro “Lele” Gatti, el juicio por el crimen del disc jockey se reanudó en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Mar del Plata con la expectativa puesta en si esto cambiaría de alguna manera la hipótesis acusatoria y cuáles serían las estrategias de las defensas de los otros dos imputados: el exjefe de seguridad de Mr. Jones, Fernando Romito, y el conductor de la moto en la que iban los ladrones, Luis Itzcovich.

Para el abogado de la familia de Gatti, Marcelo Savioli Coll, la confesión de Vergara es “muy importante” y cierra de alguna manera la hipótesis de su intervención en el hecho. “Es la persona que le dispara y mata a ‘Lele’. Abona la hipótesis de cómo sucedió el hecho, pero hubiese sido preferente que esta confesión la hiciese cuando fue detenido”, expresó.

Vergara estuvo un año prófugo y al ser detenido se negó a declarar. Recién este lunes, en la primera audiencia del juicio, a casi cuatro años del crimen, pidió disculpas a la familia de la víctima y confesó haberle disparado. Aunque dijo que fue en un forcejeo, de manera no intencional. “La defensa pretende que la confesión sea un atenuante, pero es tardía y sobre la base de hechos que están todos probados”, expresó Savioli Coll, y agregó: “Nosotros no creemos que el tiro se le escapara, él tenía el dedo en el gatillo, el arma no se le dispara sola, no se le cayó al piso. El disparo es intencional”.

A pesar de estas circunstancias, el abogado consideró que fue mejor que Vergara haya confesado a que se mantuviera en silencio. “La calificación no se va a modificar, sigue siendo un homicidio agravado en ocasión de robo”, expresó.

Por su parte, el fiscal Fernando Berlingeri consideró que ya no existe discusión de la autoría de Vergara, pero aclaró que tampoco la había antes de iniciar el juicio. “En su caso, asumió la coautoría, pero aún hay que acreditar que lo que él dice está respaldado por el material probatorio”, expresó Berlingeri, quien al igual que el abogado querellante aclaró: “La carátula sigue siendo homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego”.

Gatti (32) fue asesinado de un tiro en el pecho en la madrugada del 26 de septiembre de 2021 cuando salía de trabajar del local bailable “Mr. Jones”, en la zona de Playa Grande, y fue atacado por motochorros. (DIB) GML