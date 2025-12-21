El jugador que podría jugar con Messi y que es pretendido por Gallardo en River

River no descansa en el mercado de pases de cara al 2026 y tras presentar a Fausto Vera como refuerzo y acordad de palabra la llegada de Aníbal Moreno, se movió rápido y abrió conversaciones con Facundo Mura, quien finaliza contrato a fin de año con Racing.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el pasado sábado una persona importante del conjunto ‘Millonario’ se comunicó directamente con el lateral derecho para conocer su situación.

Ante esto y la posibilidad de jugar en el Inter Miami con el astro argentino Lionel Messi, el nacido en Rio Negro de 26 años solicitó 72 horas para poder responder ante la propuesta del eleno de Núñez.

Si bien River cuenta con Gonzalo Montiel en el puesto de marcador de punta derecho, Marcelo Gallardo, entrenador de la “Banda”, no vería con malos ojos sumar un competidor para “Cachete” ante la posible salida de Fabricio Bustos.

Mura sumó varios minutos en 2025, pero siempre corrió de atrás en las consideraciones de Gustavo Costas en Racing, quien se decantó en la mayoría de los partidos del torneo local y Copa Libertadores por el uruguayo Gastón Martirena. Mismo caso podría ocurrir en River ya que el campeón del mundo en Qatar 2022 es de los preferidos del “Muñeco” dentro del once titular.

Luego de anunciar el fichaje de Fausto Vera y acordar de palabra el traspaso de Aníbal Moreno, el cuadro millonario busca armar un plantel más que competitivo para la triple competencia de la próxima temporada (Liga Profesional – Copa Sudamericana – Copa Argentina).

En total, el defensor jugó 148 duelos en la “Academia” y anotó 12 goles. Además, consiguió sumar cuatro títulos con el elenco de Avellaneda: la Supercopa Internacional y el Trofeo de Campeones en 2022, la Sudamericana 2024 y la Recopa 2025.