El IPS acredita desde el sábado el pago de aguinaldo proporcional

Cuándo se paga el medio aguinaldo a las personas jubiladas y pensionadas del IPS de la provincia de Buenos Aires

????? Lunes 22 de diciembre, medio aguinaldo – SAC proporcional- para jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9;

????? Lunes 22 de diciembre, medio aguinaldo y haberes de diciembre para pensiones sociales -no contributivas- con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

? El organismo previsional recuerda que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de enero de 2026.

?*El sábado 20, quienes perciben sus haberes por BAPRO, ya podrán ver reflejado en sus cuentas el medio aguinaldo*