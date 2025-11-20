El intendente panóptico marplatense será también senador provincial bonaerense

El algoritmo político básico funciona, y resulta categórico, nadie regala espacios. Montenegro es un referente excluyente en la Quinta Sección Electoral. Ganó en 2019, 2021, 2023 y en 2025, ya se vistió de violeta, y la incomodidad política es algo que no le molesta. También es amarillo del PRO cuando convoca Macri.

Las conductas políticas obedecen a intereses. Hay amateurs y profesionales. Aún cumpliendo con el protocolo del besamanos del Hermitage podes quedar vestido para la fiesta. Posibles integrantes del futuro gabinete ya zozobraron. Se comieron la curva, y el ex juez federal que llegó a Comodoro Py con el voto de Néstor, ha conquistado este territorio. Tan brillante como otra capital de provincia en la Argentina.

Mar del Plata luce hasta el enamoramiento nacional. Es tener a merced un botín donde la política se ha pronunciado, multiplicando su poder de instalación. Una banca en el senado de la Provincia lo mantiene además con voz y voto. Es un artilugio eludir la renuncia y quedarse también con la llave del despacho de Yrigoyen 1627.

Nada para decir, aparece como legítimo, sólo que altera algunos planes de la sorprendida política local, que no termina de leer los términos políticos exactos. ¿Qué significa?: Montenegro entiende que no ha alcanzado su techo político.

La territorialidad que ha conquistado en una sección clave con 1.200.000 electores, 27 municipios, 11 diputados provinciales y 5 senadores provinciales. Maneja ese activo político y es el eje a través de toda la oferta que representa Mar del Plata.

Hoy en el esquema de LLA + PRO es oro en polvo y hasta el intendente de General Pueyrredon puede soñar con la gobernación como lo contemplaba el plan original, el mismo que puso en marcha la hoy desempleada María Eugenia Vidal.

Haber derrotado a Kicillof, Raverta y Pulti sucesivamente y en la sección más importante del interior bonaerense adquiere un significado deslumbrante. Es el néctar la política, cuando no puede pagar los sueldos y la ciudad luce con los reflejos de una quiebra económica comercial. El problema es haberse hecho los rulos. El hombre en cuestión sólo pidió licencia y dejó todo en el frezer.