El intendente Lunghi asegura la lista unidad en las elecciones de la UCR Bonaerense

Unidad condicionada o interna abierta en la UCR

Nadie plantea una unidad sin condiciones. “Todos juntos, pero conduzco yo”, es el planteo que más se oye. Maximiliano Abad empuja a Miguel Fernández, ex intendente de Trenque Lauquen, ex candidato a vicegobernador de Néstor Grindetti. Fernández ponderaba los méritos de la gestión bonaerense hasta que fue convocado por Grindetti para las elecciones del año pasado.

Fernández tiene méritos suficientes -timoneó la gestión en su distrito y logró un interesante trasvasamiento generacional- y un consenso amplio, pero del otro lado de la trinchera surge un rumor: ¿Y si juega Miguel Lunghi? El intendente de Tandil es la bandera de la UCR. Tiene 80 años, de los cuales se pasó los últimos 21 gobernando. Como intendente pocos se animan a discutirlo: Tandil es el espejo en el que cualquier ciudad del interior quiere mirarse. Hasta ahora, le escapó a los cargos partidarios.

Cerca de Lunghi admiten que hay un ofrecimiento sobre la mesa y que no se decide a aceptar. “Tiene dudas. No le gusta la doble función”, dicen, en referencia al desgaste que significaría presidir la exigente UCR bonaerense y cumplir sus tareas como intendente. Por eso no descartan otra posibilidad: encabezar la lista de delegados para la Convención Nacional.

¿De dónde surge la oferta para Lunghi? De Martín Lousteau y Facundo Manes, que ensayan una estrategia conjunta. ¿Hasta dónde llevarán el juego sin que sus intereses entren en conflicto?

Sólo la definición de política como arte de lo posible mantiene viva la utopía de la unidad. Fuera de ese paradigma, las declaraciones cruzadas que se vierten en off the récord dan cuenta de miradas muy enfrentadas y de viejos rencores. La posición de la UCR en las últimas elecciones y en los primeros meses del gobierno de Milei es objeto de debate permanente, así como también la cercanía de otra parte del partido hacia Axel Kicillof.

Con la información proveniente de la agencia Infocielo a través de

María Belén Robledo

Eduardo Médici.