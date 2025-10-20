El Instituto de Profesorado de Arte “Adolfo Abalos” presenta un espectáculo de danza

El Instituto de Profesorado de Arte “Adolfo Ábalos” presentará el espectáculo de danzas folklóricas “Danzando héroes y heroínas de la patria” este martes 21 a las 21:00 en la Sala Piazzolla (avenida Patricio Peralta Ramos 2280), propuesta que busca evocar la lucha por la libertad y la justicia mediante expresiones artísticas tradicionales.

El proyecto reúne a docentes en formación del Instituto, en colaboración con el FO.BA y el taller de extensión de danzas folklóricas del profesorado.

A través de coreografías inspiradas en el folklore argentino, el montaje rinde homenaje a las figuras emblemáticas de la historia patria.