Arte y Espectáculos, Teatro

El Instituto de Profesorado de Arte “Adolfo Abalos” presenta un espectáculo de danza

por Redacción

El Instituto de Profesorado de Arte “Adolfo Ábalos” presentará el espectáculo de danzas folklóricas “Danzando héroes y heroínas de la patria” este martes 21 a las 21:00 en la Sala Piazzolla (avenida Patricio Peralta Ramos 2280), propuesta que busca evocar la lucha por la libertad y la justicia mediante expresiones artísticas tradicionales.

El proyecto reúne a docentes en formación del Instituto, en colaboración con el FO.BA y el taller de extensión de danzas folklóricas del profesorado.

A través de coreografías inspiradas en el folklore argentino, el montaje rinde homenaje a las figuras emblemáticas de la historia patria.

