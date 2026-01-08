El insólito mensaje de Adorni culpando a los intendentes por la quiebra de Pymes

El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, responsabilizó a los intendentes por la quiebra de pymes a través de un tuit, en medio del cierre masivo de empresas y la recesión económica que afecta a varios sectores de la industria.

El funcionario relató en redes sociales una supuesta charla con un empresario pyme que, según afirmó, habría estado “al borde de fundirse” por un aumento de la tasa municipal en 2025. De acuerdo a su versión, al pedir una exención, el municipio – que evitó mencionar- se la habría ofrecido a cambio de firmar una nota culpando al presidente Javier Milei por su situación económica.

El mensaje se inscribe en la ofensiva del Gobierno nacional contra el cobro de tasas municipales, en especial la tasa vial a los combustibles y los gravámenes municipales incluidos en boletas de servicios como luz y gas. Desde Casa Rosada, la narrativa apuntó a una supuesta “voracidad fiscal” de los municipios como uno de los factores que afectarían a las pequeñas y medianas empresas.

Los datos económicos que exponen a Adorni

Sin embargo, los datos económicos disponibles desmintieron ese planteo. Desde la asunción del actual Gobierno nacional, desaparecieron más de 22.400 empresas en todo el país.

Solo entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025, el cierre de unidades productivas impactó con fuerza en sectores como transporte y almacenamiento, que encabezó el ranking con 5.473 cierres, y en la industria manufacturera, donde se perdieron 2.035 empresas.

En la provincia de Buenos Aires, durante 2025 cerraron alrededor de 9.000 pymes, con la pérdida de más de 100.000 empleaoos formales. El distrito concentró además 168 conflictos laborales en el año, según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la cifra más alta del país.

La crisis productiva atravesó a múltiples actividades afectadas por la apertura de importaciones y la caída del consumo.

La industria textil, papelera, automotriz, metalúrgica, de la construcción y alimenticia registraron fuertes caídas de producción y empleo. Empresas históricas redujeron turnos, paralizaron plantas o directamente cerraron sus puertas, afectadas por la caída del consumo, el aumento de costos y la pérdida de competitividad.

Entre enero y octubre de 2025, el Índice de Producción Industrial (IPI) cayó 9% respecto del mismo período de 2023. Las bajas más severas se observaron en productos minerales no metálicos (-22,6%), productos de metal (-22,4%) y textiles (-21,1%).

Desde diciembre de 2023, más de 240.000 trabajadores perdieron su empleo formal, en un contexto donde el ajuste, la apertura importadora y la caída del mercado interno fueron señalados como los principales factores del deterioro económico.

Críticas de intendentes y usuarios en las redes

A las críticas al planteo oficial se sumó la respuesta del intendente radical de Florentino Ameghino, Nahuel Mittelbach, quien cuestionó el foco del Gobierno nacional. “Más del 70% de la presión tributaria es nacional, más del 20% provincial y menos del 10% municipal”, sostuvo.

Además, recordó que el sector agropecuario continuó pagando retenciones mientras enfrentó inundaciones en la región y cuestionó el estado de las rutas nacionales. “Ah, pero los municipios y coso. Fin”, ironizó el jefe comunal, al responder a los mensajes de Adorni y de Patricia Bullrich.

Usuarios también ironizaron sobre el planteo del exvocero presidencial. “¿Usted es el Jefe del Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación ? Créame que no lo parece” lanzó un lector.

“Los datos más recientes y frecuentes apuntan al gobierno de Javier Milei (desde diciembre de 2023 a la fecha de las notas, fines de 2025) (cerca de 28-40 empresas por día) un total de más de 12.000 a 16.000 PyMEs cerradas en sus primeros meses…fin” replicó otro usuario.