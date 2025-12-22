El insólito argumento de un conductor que dio positivo de alcoholemia: «Tomé vinagre»

La excusa dejó atónitos a los agentes y quedó registrada en video. Un automovilista que circulaba por la Ruta 11, a la altura de Pinamar, fue detenido en un control de tránsito y terminó dando 1,21 gramos de alcohol por litro de sangre. Consultado sobre qué había bebido, ensayó una explicación tan insólita como inverosímil: aseguró que no había consumido alcohol y que el resultado se debía a que había tomado vinagre.

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo, en el kilómetro 393, en el marco de los operativos preventivos desplegados por el Ministerio de Transporte bonaerense tras el inicio del Operativo Sol. La escena fue filmada por uno de los agentes que participaba del procedimiento y rápidamente se viralizó por lo llamativo de la respuesta del conductor.

Según se informó oficialmente, el control había comenzado alrededor de las 22 como parte de una fiscalización rutinaria. El hombre realizó el test de alcoholemia sin inconvenientes y aguardó el resultado junto al personal de tránsito. Mientras esperaba, uno de los agentes le preguntó qué bebida había ingerido, momento en el que lanzó la inesperada frase: “Tomé vinagre”.

Minutos después, el número apareció en la pantalla del dispositivo y no dejó lugar a dudas. Pese a la evidencia, el conductor continuó negando haber ingerido alcohol y sostuvo su versión ante los inspectores. Sin embargo, los técnicos descartaron de plano la explicación y avanzaron con las sanciones correspondientes.

Como consecuencia, las autoridades le retuvieron el vehículo, le sacaron la licencia de conducir y le labraron una multa, además de imponerle una suspensión por un período prolongado, en el marco de la Ley de Alcohol Cero al Volante.

Desde el Ministerio de Transporte señalaron que no se trató de un caso aislado. Durante el fin de semana se detectaron alcoholemias de hasta 1,90 gramos por litro de sangre en distintos puntos del territorio bonaerense, especialmente en el Corredor Atlántico y la Autopista Buenos Aires–La Plata.

En total, se controlaron más de 1.700 vehículos y se retuvieron cerca de 50 licencias, como parte del refuerzo de controles dispuesto para la temporada de verano. Las autoridades remarcaron que los operativos continuarán de manera sostenida para reducir los siniestros viales y reforzar la seguridad en las rutas más transitadas de la provincia.