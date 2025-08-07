El hombre que representa todo lo que Milei juró combatir: Francos, medio siglo en el Estado

La CGT encabezó esta tarde una marcha a Plaza de Mayo por el Día de San Cayetano, junto a las dos CTA y organizaciones sociales, donde con tono crítico hacia la gestión de Javier Milei advirtió que «el ajuste económico no debe basarse en la destrucción del empleo», ni en políticas «que recorten derechos laborales».

“La deserción y desmantelamiento de áreas sensibles y estratégicas al interés de toda la sociedad como el Hospital Garrahan, la atención de la discapacidad, el INTA, Vialidad Nacional, Conicet, el Instituto Nacional del Cáncer, son acciones irresponsables e insostenibles», sostuvieron en un documento que leyeron sobre el escenario.

El texto, titulado «La inclusión y el bien común contra la cultura del descarte», advirtió: «Como representantes de las demandas sociales, no podemos resignarnos a ver cómo crecen la desigualdad, la precarización y la fragmentación del tejido productivo y social de nuestro país, aumentando la inequidad social”.

Y agregó: «El trabajo no es un privilegio, es un derecho, es pilar de la dignidad humana y ordenador social, como fuente de derechos».

“El ajuste económico no debe basarse en la destrucción del empleo o en el deterioro de su calidad. No avalamos políticas que recorten derechos laborales, que le pongan cepo a las paritarias libres o que desmantelen el Estado en nombre de una supuesta eficiencia”, sostuvo en otro de sus pasajes más fuertes.

De todos modos, la central volvió a dejar abierta la posibilidad de un diálogo con las Casa Rosada: “Creemos en el diálogo social como herramienta clave y eje central en la búsqueda de consensos que posibiliten la puesta en marcha de políticas superadoras para dejar atrás una crisis que venimos soportando desde hace años y que golpea inequitativamente a la gran mayoría de nuestra sociedad”, indicaron.

En ese marco, la CGT cuestionó el estilo confrontativo de Milei, al señalar que «la descalificación, el agravio y la violencia verbal son incompatibles con la democracia y el necesario debate de ideas».

Por otro lado, los sindicalistas remarcaron que aspiran «a una sociedad con derechos, con más protección social, donde nadie sea prescindible; donde erradiquemos la mirada que convierte a los pobres en enemigos y a los excluidos en responsables de un destino inaceptable».

“La CGT conmemora este 7 de agosto, día del patrono del trabajo, San Cayetano, reafirmando su compromiso con los valores históricos del movimiento obrero: el trabajo digno, la justicia social, la democracia participativa y un país con oportunidades para todos», insistió.

