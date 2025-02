El hijo de Santili invirtió en $Libra y perdió todo: “Él sabe y es responsable”

Teo Santilli, hijo del diputado del PRO Diego Santilli y la periodista Nancy Pazos, invirtió en $Libra, luego de que el presidente Javier Milei lo sugiriera: su padre dijo que “él sabe” sobre el tema y “es responsable sobre lo que tiene que hacer cuando te va bien y cuando te va mal”.

En declaraciones previas a la reunión que mantendrá el PRO, el funcionario, alineado al oficialismo, sostuvo que su hijo “no está en el negocio de las cripto” y que invirtió con sus ahorros.

“Sabía que le gustaba mucho, hizo un curso el año pasado y venía estudiándolo bastante seguido. Yo vengo de otra escuela: me recibí en Chicago y trabajé en las Torres Gemelas. Vengo del mercado tradicional”, añadió.

Por otra parte, indicó que “no está de acuerdo” y va a estar “enfrente” de llevar a Milei a juicio político, como pide parte de la oposición, porque es el tipo de política “de aquellos que vienen hace rato” entorpeciendo a un presidente que “está tratando de ordenar un país”.

“No es fácil, no es de la noche a la mañana, son muchas décadas de problemas. (Milei) intenta resolverlos, va con el superávit, empieza a crecer nuestro país… no a la velocidad que uno le gusta pero va en ese camino”, expuso.

En la misma línea, indicó que la Argentina “empieza a mirar al mundo y el mundo nos está mirando” porque “se viene a invertir”, mientras el país “crece en gas y en petróleo”: “La balanza empieza a hacer positiva y todo ese tipo de cosas son importantes”, añadió.

“El camino que lleva el presidente no es un camino corto y hay que apoyarlo y sostenerlo que es lo que pide la sociedad. Para mí hay que ir a fondo en la investigación contra los que le hicieron la cama a miles de personas y al propio presidente”, concluyó.