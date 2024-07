El HCD reconoció la labor del Centro de ex Soldados Combatientes de Malvinas de la ciudad

Los bloques que conforman el Honorable Concejo Deliberante, firmaron en conjunto un Proyecto de Resolución reconociendo la importancia del Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas de Mar del Plata.

Con motivos de cumplirse el 40 aniversario del Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas de Mar del Plata, el Honorable Concejo Deliberante expresa su reconocimiento por su historia, su presente el trabajo que realizan por la comunidad para que se declare patrimonio intangible del Partido de General Pueyrredón.

Mar del Plata fue una de las principales ciudades del país que más soldados aportó a la Guerra de las Malvinas en el año 1982.

Por ello, surge la necesidad de reunir a los soldados ex combatientes de Malvinas , como así tambien a los padres de los caídos en combate para tener un espacio que los una , los contenga, los ayude en sus dolencia y los represente.

En 1984, se creó el Centro de ex combatientes , con el objetivo de responder a las necesidades de los soldados que regresaron de la guerra .

Desde esta entidad se promovieron acciones impulsadas por los ex combatientes y familiares para la visibilización del conflicto.

La primera etapa de la posguerra , fue muy importante para la formación de la identidad de los ex sodados y la democratización de la sociedad argentina.

Actualmente, el CECS funciona en la calle Misiones n° 3172, en un espacio cedido por el Municipio y que cuenta con el apoyo de empresas y el trabajo de los ex soldados, y cuenta con consultorios, salón de usos múltiples, biblioteca , cafetería, gimnasio , canchas de básket y vóley en beneficio no solo de los ex combatientes sino de toda la comunidad.

Reivindicar la soberanía de la Argentina constituye un objetivo y un derecho irrenunciable del Pueblo Argentino.

