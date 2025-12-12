El HCD destacó la propuesta visual y social del cortometraje “Fileteras”, elaborado por egresadas de la UNMdP

A través de la Resolución Nº 5.267/25, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declaró “de interés” la proyección del cortometraje “Fileteras”, documental que visibiliza la experiencia vital y laboral de las mujeres trabajadoras del Puerto de Mar del Plata, en el marco del festival +Cine Nacional, organizado por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

El acto tuvo lugar en el recinto a instancias del concejal Diego García y recibieron la distinción las técnicas universitarias en comunicación audiovisual Alanís Navarrete, Sofía Candia, Martina Feriozzi, Milagros Olaechea, Brenda Ciancio y Rafaela Camerano.

Para dar la bienvenida, García hizo uso de la palabra: “Hay algo visible en el cortometraje: el arraigo a la ciudad, la producción, el puerto como motor productivo. Hablamos de las mujeres haciendo una tarea que muchos creen que es hegemonizada por hombres; una tarea en condiciones complejas, que requiere de rutinas difíciles. Conlleva sostener vidas sacrificadas. Destacamos el compromiso de estas jóvenes egresadas de la Universidad pública y también la calidad del desarrollo logrado”.

Algunas de las autoras del material también se expresaron, después de haber recibido la distinción: “Nos sorprende la repercusión que sigue teniendo este cortometraje, a un año de su realización. Hemos estados en muchos lugares e instituciones. Muy contentas de estar en el Concejo Deliberante; orgullosas. Estamos mostrando a la mujer en el trabajo, la madre sosteniendo la vida de la familia y mostramos también lo marplatense. Agradecemos ser egresadas de la Universidad pública”.

Un proyecto con arraigo local

El cortometraje «Fileteras» fue producido como tesis de graduación de un equipo de estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Comunicación Audiovisual, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP).

El documental ofrece una mirada profunda y sensible sobre un sector fundamental de la economía marplatense como lo es la industria pesquera, centrándose en el rol esencial -y a menudo invisibilizado- de las mujeres que se desempeñan como fileteras.

A través de los testimonios de protagonistas como Pamela, Inés y Keka, el no solo se documenta el sacrificado trabajo diario en el puerto y las fábricas, sino que también se exploran las historias de vida, los desafíos personales y las emociones que atraviesan estas trabajadoras.

La obra aborda temas de gran relevancia social como la conciliación de la maternidad y la vida laboral en un contexto de exigencia, la superación de estereotipos de género en un ámbito tradicionalmente masculinizado y la transmisión de un legado familiar ligado al mar y a la industria. Y logra capturar la esencia del puerto de Mar del Plata, desde sus madrugadas hasta el bullicio diurno, mostrando el entrelazamiento entre el paisaje, la labor y la vida de sus protagonistas.