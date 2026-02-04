El Grupo Sin Guardia trae a Mar del Plata “Un señor alto, rubio, de bigote”

El actor Pablo Mariuzzi presentará la obra “Un señor alto, rubio, de bigote”, de Humberto Costantini, mañana y el viernes a las 22:00 en la Sala Nachman (avenida Patricio Peralta Ramos 2280).

La pieza cuenta con dramaturgia de Humberto Costantini y producción del Grupo Sin Guardia, y narra la historia de un hombre que lleva mucho tiempo buscando trabajo en una Buenos Aires donde no hay oportunidades. El relato se construye desde su mundo interior, mostrando lo que pasa y “le” pasa, sin registrar los límites de la realidad ni conectarse con ella.

El protagonista cree que su construcción imaginaria será la realidad que tanto anhela. Le duele profundamente no conseguir lo que necesita y aspira, pero busca encerrado, sin reflexión y sin atender siquiera a su propio dolor, cada vez más agudo y peligroso, que niega hasta el final. A veces parece estar internado, a veces parece desdoblarse y hablar consigo mismo.

El Grupo Sin Guardia se conformó en 2007 para el montaje de la obra “Bengala”, de Alfredo Megna, que recibió excelentes críticas de la prensa y del público y participó en diversos festivales nacionales e internacionales. “Un señor alto, rubio, de bigote” es la producción más reciente del grupo.