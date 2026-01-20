El grupo Musa Híbrida presenta una nueva función de “Insomnia”

“Insomnia” vuelve a escena este miércoles 21 a las 21:30 en El Galpón de las Artes (Jujuy 2755), con una función especial del unipersonal creado por el grupo de experimentación teatral Musa Híbrida, que celebra diez años de trabajo ininterrumpido en Mar del Plata.

La propuesta se apoya en una experiencia escénica donde las palabras no son necesarias para provocar sensaciones intensas en el público. La inquietud y el abismo constituyen el eje central de una obra que construye una tensión permanente, capaz de generar impacto, estremecimiento y el deseo de volver a transitar ese universo teatral más de una vez.

Función a función, Leonela Laborde y Martín Pereyra comparten con el público y con El Galpón de las Artes el recorrido del proceso creativo, las técnicas utilizadas para la creación de máscaras y dispositivos escénicos, y la elaboración de la dramaturgia, registrada además en un libro propio que definen como “poesía visual y sonora”.

El universo conceptual de “Insomnia” se encuentra atravesado por la obra de Alejandra Pizarnik, escritora y traductora argentina cuya poesía, en constante tensión entre el automatismo surrealista y la exactitud racional, funciona como una ventana metafórica y un espacio de reflexión que el grupo resignifica en escena.

“Tomamos términos del cine más que del teatro para construir estas experiencias más que obras; intentamos que cuando el espectador venga pueda transitar una experiencia más que una historia”, expresó Martín Pereyra al referirse a la búsqueda artística de Musa Híbrida.