El gran escape: María Corina Machado, de Venezuela a Noruega

Caracterizada como alguien más entre la multitud, la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, viajó desde Venezuela a Noruega por tierra, mar y aire, revela un informe periodístico. La mujer distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025 apeló a una peluca y un disfraz, al inicio de su “huida de Venezuela el lunes por la tarde”, describe un artículo publicado por The Wall Street Journal.

Su objetivo era llegar a Noruega el miércoles a tiempo para recibir el Premio Nobel de la Paz, señala el trabajo que firman para el medio mencionado José de Córdoba, Vera Bergengruen y Alex Leary, detectado por la Agencia Noticias Argentinas en su habitual recorrida por títulos internacionales. “Después de llegar finalmente a Oslo, Machado se paró en el balcóndel Grand Hotel del centro de la ciudad la madrugada del jueves ysaludó a sus partidarios”, describe.

Cantaron el himno de Venezuela en Oslo

Como lo destacaba la noche del jueves Noticias Argentinas, gritaron “valiente” y cantaron el himno nacional de Venezuela, mientras que ya en horas del día, Machado brindó una conferencia de prensa, durante la cual se contentó de haberse reencontrado con sus hijos y anunció que aprovechará su paso por la nación de Europa para someterse a chequeos médicos, que tiene postergados por vivir en la clandestinidad. “Antes de poder hacer el viaje, Machado tuvo que llegar desde elsuburbio de Caracas donde había estado escondida durante un añohasta un pueblo pesquero costero, donde la esperaba una lancha”, indica la crónica de lo que fue su “gran escape”.

Después y durante el transcurso de 10 horas, Machado y dos personas que la ayudaron a escapar, sortearon 10 puntos de control militar evitando ser capturadas cada vez, antes de llegar a la costa amedianoche, continúa el informe, que cita como fuente a una persona cercana a la operación. Descansó unas horas, antes de la siguiente etapa de su viaje: el cruce del mar hasta Curazao.

Usaron una lancha de pesca, gracias a “una red venezolana”

“Ella y sus dos compañeros partieron en una lancha de pesca de madera a las 5 a. m. con fuertes vientos y mares agitados que los ralentizaron”, siguió el testigo que habló con los periodistas. Contribuyó con su huida “una red venezolana que ayudó a otras personas a salir del país”, siempre según la misma fuente.

El ejército de los EE. UU fue avisado, cosa que no hundieran o desviaran en su embarcación posteriormente.

Ya en conferencia de prensa

Finalmente, en conferencia de prensa, Machado mostró al mundo la imagen de una mujer madura (NdlR, tiene 58 años) diferente a las fotos que la exhiben como una joven de cabello negro, potente en sus arengas cuando se la aprecia en actos de campaña y acusó a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela para algunos, dictador para sus más agrios opositores. “Maduro nos ha declarado la guerra. La sociedad venezolana ha dado todo. Él se apoya en regímenes totalitarios como Rusia, Irán o Cuba. También lo apoyan grupos como Hamás o Hezbollah”, describió.__IP__

Habló alternativamente en español e inglés

En español para responder a los periodistas de habla hispana; en inglés para quienes la consultaron hablando esa lengua, Machado comentó que “el régimen es la verdaera ocupación”. “Así como el régimen se apoya en regímenes totalitarios, nosotros necesitamos que los pueblos del mundo apoyen a los ciudadanos”, comentó también Machado.

Y no contenta con el arriesgado viaje de ida Venezuela-Noruega, anunció que, una vez que se someta a los controles médicos y termine de disfrutar el reencuentro con sus hijos, Machado anunció que está dispuesta a volver a su tierra, tal vez a aquel suburbio de Caracas donde se escondió por tanto tiempo.