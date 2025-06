El gran elogio de Messi a Cristiano Ronaldo: “Siento mucha admiración por él”

El astro argentino, Lionel Messi, reconoció que “siente una gran admiración” por Cristiano Ronaldo, su rival durante gran parte de su carrera, luego de la victoria con el Inter Miami frente a Porto en el Mundial de Clubes.

Tras el triunfo por 2-1, con un golazo de tiro libre del rosarino, el capitán de la Selección argentina reflexionó y analizó la competencia que vivió con el crack luso, no solo por sus talentos sino también por defender los colores del Barcelona y Real Madrid -clásico de España- respectivamente, por varios años.

“Creo que es algo normal. La rivalidad era dentro de la cancha y cada uno quería hacer lo mejor para su equipo en el lugar que le tocaba. Obviamente, todo queda adentro de la cancha”, destacó el “10” albiceleste en declaraciones televisivas.

La disputa entre Messi y Cristiano comenzó en aquella recordada final de la Champions League 2009 cuando el conjunto catalán derrotó al Manchester United (equipo en aquel entonces del delantero de 40 años).

No obstante, la misma continuó cuando ambos radicaban en España y peleaban constantemente tanto por los títulos colectivos (Liga, Copa de Rey, Champions League) como por los individuales (Bota de Oro, Balón de Oro).

“Fuera de la cancha somos dos personas normales. No somos amigos, obviamente, porque no compartimos tiempo juntos, pero sí, lo que compartimos, con mucho respeto”, continuó “La Pulga”. Y concluyó: “”Tengo mucha admiración por él y por la carrera que hizo y sigue haciendo, porque sigue compitiendo al máximo nivel. No hay nada raro, es como tiene que ser”.

Semanas atrás, Ronaldo también se pronunció acerca de su relación con el ex Paris Saint-Germain y reveló una sorpresiva anécdota que compartieron durante las galas de premiación.

“La verdad que fuimos rivales durante muchos años, pero yo he dicho en un par de entrevistas que hemos compartido el escenario durante 15 años y recuerdo que, antes, él no hablaba nada de inglés y yo le traducía cuando nos explicaban la gala y lo que teníamos que hacer”, comentó mientras disputaba la UEFA Nations League, torneo que ganaría a los pocos días frente a España.